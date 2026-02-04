Vedat Muriqi'li Mallorca Sevilla'yı farklı mağlup etti! Muriqi kulüp tarihine geçti

Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, 1 gol ve 1 asistle Mallorca'nın galibiyetinde başrolü oynadı.

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Mallorca, evinde Sevilla'yı ağırladı. Maç, Vedat Muriqi'nin üstün performansıyla Mallorca'nın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Muriqi, attığı 2 golün yanı sıra 1 de asist yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Mallorca, 26. dakikada Vedat Muriqi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Muriqi, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını ateşledi. 45+1'de Neal Maupay durumu 1-1'e getirirken, ilk yarı bu skorla sona erdi.

MURIQI COŞTUKÇA COŞUYOR!

Maçın ikinci yarısında da Mallorca etkili oyununu sürdürdü. 53. dakikada Samu Costa, durumu 2-1'e getirdi. Bu golde de Muriqi'nin payı büyüktü. Kosovalı forvetin şutu kaleciden döndü ve Costa, tamamlayarak fileleri havalandırdı. 74. dakikada Sergi Darder, Muriqi'nin asistinde topu ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi. Muriqi, ceza sahası içinde rakiplerini ekarte ederek Darder'e harika bir pas verdi ve Darder de bu fırsatı kaçırmadı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+6. dakikada Pablo Torre'den geldi.

MALLORCA'YI KÜMEDE TUTMAK İÇİN SAVAŞIYOR...

Vedat Muriqi'nin performansı sadece gol ve asistle sınırlı kalmadı. Maç boyunca rakip savunmaya zor anlar yaşatan Muriqi, takımının hücum organizasyonlarında da önemli rol oynadı. Kosovalı yıldız, sahadaki enerjisi ve mücadeleci oyunuyla taraftarların da büyük beğenisini kazandı. Mallorca bu galibiyetle puanını 24'e yükselterek düşme hattından uzaklaştı. Sevilla ise 24 puanda kaldı ve küme düşme hattında rakibinin 1 sıra altına düştü. Maçın ardından Mallorca teknik direktörü, Vedat Muriqi'nin performansından övgüyle bahsetti ve onun takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ 3.OYUNCUSU OLDU...

Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla 50. golünü atarak kulüp tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu.

1- Samuel Eto’o — 70 gol

2- Abdon Prats — 59 gol

3- Vedat Muriqi — 50 gol

Vedat Muriqi'nin yıldızlaştığı maçta Mallorca, Sevilla'yı farklı mağlup ederek ligde rahat bir nefes aldı. Muriqi'nin performansı, Kosovalı oyuncunun Avrupa'nın önde gelen liglerindeki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu galibiyet, Mallorca için ligde kalma yolunda önemli bir adım olurken, Sevilla için ise hayal kırıklığı yarattı.