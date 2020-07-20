SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Vedat Muriqi Roma yolunda!

Vedat Muriqi Roma yolunda!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.07.2020 18:58 | Son Güncelleme

Bu sezon sarı-lacivertliler adına en fazla öne çıkan isimlerden olan Kosovalı forveti, özellikle West Bromwich’i çalıştıran Slaven Bilic takip edecek. İtalya’dan da Roma ve Lazio kulüpleri golcü oyuncunun bonservisini almak istiyor.

Vedat Muriqi Roma yolunda!

İngiltere’de West Bronwich Albion ve İtalya’da Roma ile Lazio kulüpleri artık harekete geçmeye hazırlanıyor. Sezonların bitmesiyle başlanacak transfer hareketleri için kulüpler son çalışmalarını yapıyor.Bu sezon şimdiye kadar 35 resmi maçta 17 gol atıp 7 asist yapan Kosovalı forvet, bilhassa Slaven Bilic tarafından isteniyor. West Bromwich’i Premier Lig’e çıkarmak için uğraşan Bilic, son haftalarda puan kayıpları yaşayınca bu transferde zora girdi. Eğer West Bromwich Championship’te kalırsa Muriç transferi kulüp tarafından yapılmayacak.Ancak Premier Lig için planlarını hazırlayan Bilic, transfer listesinde ilk sıraya 26 yaşındaki golcüyü yazmış durumda. Bu nedenle Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini en yakından izleyecek kişi de Hırvat teknik direktör olacak.

ROMA VE LAZIO

İtalya’da da Roma ve Lazio şimdiden çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce Türkiye’den Cengiz Ünder ve Mert Çetin gibi isimleri getirerek memnun kalan Roma, Muriç’e de ılımlı yaklaşıyor.Lazio Kulübü de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde olacağı için güçlü bir hücum hattı istiyor. İtalya'da yer alan haberlere göre Muriqi önümüzdeki sezon; ya Roma ya da Lazio forması giyecek.

ELJIF'TEN SONRA İLK

Fenerbahçe’de transfer döneminde Eljif Elmas’tan sonra Vedat Muriç’in de İtalya’ya gitmesi gündemde bulunuyor. Geçen yıl Eljif Elmas’ı 17 milyon euroya Napoli’ye satan sarı-lacivertliler benzer şekilde Muriç’i de Serie A’ya gönderme ihtimalini masasında tutuyor. Muriç’ten de ciddi bir bonservis miktarı alınarak son iki yılda böylece ciddi bir gelir elde edilmesi amaçlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Fenerbahçe'de tarihi başarısızlık!Fenerbahçe'de tarihi başarısızlık!
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Netflix'ten Türkiye açıklaması

Netflix'ten Türkiye açıklaması

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Her satırı iğrenç olay! Gelinine tecavüz etti

Beşiktaş'ta flaş hırsızlık operasyonu!

Beşiktaş'ta flaş hırsızlık operasyonu!

Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

Kovuldu iddiasına cevap!

Kovuldu iddiasına cevap!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Fenerbahçe'de bir yolcu daha!

Fenerbahçe'de bir yolcu daha!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Belözoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e tebrik

Emre, Başakşehir'i tebrik etti

Vedat Muriqi Roma yolunda!

Muriqi F.bahçe'den ayrılıyor! İşte dünya devi...

Fenerbahçe'den Cenk Tosun bombası!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Fenerbahçe'de tarihi başarısızlık!

Fenerbahçe'de tarihi başarısızlık!

Tolgay Arslan, Almanya'ya geri dönüyor!

Tolgay Arslan, Almanya'ya geri dönüyor!

Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takımlar 1 sezon sonra şampiyon!

Ne zaman bir takımdan ayrılsa....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.