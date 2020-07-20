Vedat Muriqi Roma yolunda!

İngiltere’de West Bronwich Albion ve İtalya’da Roma ile Lazio kulüpleri artık harekete geçmeye hazırlanıyor. Sezonların bitmesiyle başlanacak transfer hareketleri için kulüpler son çalışmalarını yapıyor.Bu sezon şimdiye kadar 35 resmi maçta 17 gol atıp 7 asist yapan Kosovalı forvet, bilhassa Slaven Bilic tarafından isteniyor. West Bromwich’i Premier Lig’e çıkarmak için uğraşan Bilic, son haftalarda puan kayıpları yaşayınca bu transferde zora girdi. Eğer West Bromwich Championship’te kalırsa Muriç transferi kulüp tarafından yapılmayacak.Ancak Premier Lig için planlarını hazırlayan Bilic, transfer listesinde ilk sıraya 26 yaşındaki golcüyü yazmış durumda. Bu nedenle Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini en yakından izleyecek kişi de Hırvat teknik direktör olacak.

ROMA VE LAZIO

İtalya’da da Roma ve Lazio şimdiden çalışmalarını hızlandırdı. Daha önce Türkiye’den Cengiz Ünder ve Mert Çetin gibi isimleri getirerek memnun kalan Roma, Muriç’e de ılımlı yaklaşıyor.Lazio Kulübü de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde olacağı için güçlü bir hücum hattı istiyor. İtalya'da yer alan haberlere göre Muriqi önümüzdeki sezon; ya Roma ya da Lazio forması giyecek.