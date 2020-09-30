Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 17 milyon 500 bin Euro ve bonuslar karşılığında Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçti.
İtalyan ekibinin paylaştığı sağlık kontrolü fotoğraflarının ardından Kosovalı golcünün bugün oynanacak olan Atalanta maçının kamp kadrosunda yer alıp almaması ise henüz netlik kazanmadı.
(İHA)
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