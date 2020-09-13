Vedat Muriqi: Şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdim

İtalyan ekibi Lazio ile transfer görüşmeleri için İtalya'ya hareket edecek olan Vedat Muriqi, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Vedat Muriqi, Atatürk Havalimanı genel havacılık terminaline Roma’ya hareket için geldi. Uçuş öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muriqi, basın mensuplarına emekleri için teşekkür ederek, "Yanlışımız olduysa affola. Bazen röportajlarda zorlanıyoruz. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye’den ayrılacağım. İnşallah orada hakkımızda hayırlısı olur. Türkiye’yi ve Kosova’yı temsil etmeye çalışacağım" dedi.

"LAZİO BENİ ÇOK İSTEDİ"

Lazio’ya transfer süreciyle alakalı konuşan Muriqi, “Lazio’yu tercih etmemin sebebi çok istediler ve onların oyun stiline uygun görüyorum kendimi. Sezonun çoğu maçlarında çift forvet oynadılar. Benim gibi bir santrafora ihtiyaç olduğunu söylediler. Bende tercih ettim. Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön plandaydı. Önce takım başarısı sonra bireysel başarı” şeklinde konuştu.

"İLERİDE DAHA BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAYI İSTERİM"

Hedeflerinden Bahsedet Kosovalı golcü, “Yeni bir takıma gidiyorum, ilk hedefim burada inşallah daha başarılı olup önümüzdeki yıllarda dünyanın tabiri caizse büyük kulüplerde oynamak isterim. Kısa vadede Lazio için elimden geleni yapacağım” diye belirtti.