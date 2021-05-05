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Vedat Muriqi tekrar Süper Lig'e dönüyor!

05.05.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlıların yeni golcüsü için gündeme gelen isim ise bomba etkisi yarattı. Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'yi kiralamak için Kartal'ın sezon sonunda harekete geçeceği iddia edildi.

Vedat Muriqi tekrar Süper Lig'e dönüyor!

Sergen Yalçın yönetimindeki lider Beşiktaş, haftasonu Galatasaray'ı yenmesi halinde büyük oranda sezonu şampiyon tamamlayacak. Önümüzdeki sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de ligi götürecek iyi bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündem Vedat Muriç.

KİRALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYORLAR

Lazio'da forma şansı bulamayan Vedat için Beşiktaşlı yöneticilerin Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda İtalyan ekibinin kapısını çaldığını belirtildi. Lazio'nun da bu transfere yeşil ışık yaktığını belirtilirken, Beşiktaş'ın son kararı verdiği aktarıldı. Yüksek bonservisi nedeni ile satın alma konusuna yaklaşmayan siyah-beyazlılar kiralama formülü üstünden Lazio ile anlaşmaya vardı. Vedat'ın da tekrar Süper Lig'e dönüp bir sıçrama yapmak istediği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
geri dönerse fb den başka kulüpte oynayamaz şartı var milleti traş edip durmayın artık

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