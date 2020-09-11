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Vedat Muriqi transferinde PSG bombası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.09.2020 18:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transferi konusunda Lazio için anlaştığı Vedat Muriqi için flaş bir açıklama geldi.

Vedat Muriqi transferinde PSG bombası!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

NTV'de konuşan Dilmen, "Vedat ile dün birlikteydik, İtalya'ya hafta sonu gidecekmiş. Takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Çok enteresan, Lazio işi bittikten bir gün sonra PSG arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii." dedi.

Fenerbahçe'nin transfer planları hakkında da bilgi veren Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu ile konuştum. 2 forvet arayışları var." ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
güldürmeyin adamı,İcardi cavani mpappeyi mi kesecek :)
ikinci forvet lütfen vedat gibi savaşçı biri olsun
cavanni nin yedek kaldıgı takımmı!!!
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