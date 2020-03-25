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Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs sonucu açıklandı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.03.2020 18:26 | Son Güncelleme

Serdar Aziz ve Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar yaptığı açıklamada, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs test sonucunun belli olduğunu açıkladı.

Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs sonucu açıklandı!

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı. Bu konu ile ilgili henüz isim verilmezken açıklama resmi internet sitesinden yayınlandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan koronavirüs testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

"6 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ"

Ali Koç, "Fenerbahçe Beko takımımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yapılan muayeneler neticesinde 6 kişinin, bunların hepsi sporcu değil, şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Bilgi gelince bilgilendireceğiz." dedi.

"ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Ali Koç, "Zor günler bizi bekliyor. Görünen o ki bu zor günler bir mühlet daha devam edecek. Konuyla ilgili sosyal medyadan çok şey öğreniyoruz. Ortaya atılan felaket senaryolarından etkileniyoruz. Sizlerden ricam kaygı ve korkularınızın hayatınızı yönetmesine müsaade etmeyin." ifadelerini kullandı.

VEDAT MURİQİ VE SERDAR AZİZ'İN SONUÇLARI AÇIKLANDI!

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Serdar Aziz ve Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar yaptığı paylaşımda, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

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