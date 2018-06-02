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Vefa Küçük üyelere uyarıda bulundu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda konuşan Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, seçimin Fenerbahçe’ye yakışan bir şekilde geçmesini diledi.

Vefa Küçük üyelere uyarıda bulundu

Fenerbahçe’nin Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda, genel kurul divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi. Küçük, yaptığı konuşmada öncelikle üyelere uyarıda bulunarak, “Yan tarafta bulunan Kenan Evren Lisesi’nde sınav var. Çocuklarımızın geleceği her şeyden önemlidir. Lütfen bunu dikkate alarak hareket edelim” ifadelerini kullandı.

Kulübe yakışan bir yönetim göstermek için elinden geleni yapacağını belirten Küçük, “Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı genel kurulunu yönetme imkanı sizlerin oylarıyla bizlere verildi. Beni ve arkadaşlarımı bu önemli göreve getirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tüzüğe göre gündem oylamasına geçmeden önce başkan adayları, en az 200 imzalı teklifiyle adaylıklarını koyacaklardır. Müstakil olarak her iki başkan adayımızın listesinde yer almadığı halde, bunlardan birisinde görev almayı arzu eden üyemiz varsa, müracaatını bize yapabilir. Şu andan itibaren 15 dakikalık bir süre vermem gerekiyor başkan adaylarına. Her 2 başkan adayımızın listeleri hazır. Mecburen uzun konuşuyorum, adayların müracaatlarını yapmasına zaman kazandırmak için bunu yapıyorum. Bu seçimin, her iki başkan adayına ve camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah böyle olacaktır. Ben de daha önce bu seçim ortamlarını yaşadım. Artık hepsini geride bıraktık” diye konuştu.

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