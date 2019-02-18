Vefalı Margot Robbie, en iyi arkadaşının bekarlığa veda partisi için işlerine ara verdi

Hollywood'un süperstarları arasında gösterilen Avustralyalı aktris ve yapımcı Margot Robbie, en yakın arkadaşı Anna MacKillop'un partisini kaçırmamak için çekimleri devam eden Birds of Prey filminin setine iki gün ara vererek Avustralya'ya gitti. Arkadaşlarının sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflar ünlü yıldızın nerede olduğunu ortaya çıkardı. Daily Telegraph'ın haberine göre; 2 gün süren denizci konseptindeki bekarlığa veda partisinde, kızlar Byron Bay bölgesindeki Gold Coast’un altını üstüne getirmişler.
En iyi arkadaşlarıyla tekrar bir araya geldiği için heyecanlı görünen güzel yıldız Margot Robbie ve arkadaşları partiyi Cheeky Monkeys adlı restoranda yedikleri akşam yemeğiyle noktaladı. Suicide Squad'ın yıldızı Margot Robbie 2016 yılında sessiz sakin bir şekilde yönetmen sevgilisi Tom Ackerley ile hayatını birleştirmişti.
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