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Vefalı Margot Robbie, en iyi arkadaşının bekarlığa veda partisi için işlerine ara verdi

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ÜNLÜLER  | 18.02.2019 09:27 | Son Güncelleme

Avustralyalı güzel yıldız Margot Robbie, en iyi arkadaşı Anna MacKillop'un bekarlığa veda partisine katılmak için işi gücü bırakıp hafta sonu memleketi Avustralya'ya uçtu.

Vefalı Margot Robbie, en iyi arkadaşının bekarlığa veda partisi için işlerine ara verdi

Hollywood'un süperstarları arasında gösterilen Avustralyalı aktris ve yapımcı Margot Robbie, en yakın arkadaşı Anna MacKillop'un partisini kaçırmamak için çekimleri devam eden Birds of Prey filminin setine iki gün ara vererek Avustralya'ya gitti. Arkadaşlarının sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflar ünlü yıldızın nerede olduğunu ortaya çıkardı. Daily Telegraph'ın haberine göre; 2 gün süren denizci konseptindeki bekarlığa veda partisinde, kızlar Byron Bay bölgesindeki Gold Coast’un altını üstüne getirmişler.

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En iyi arkadaşlarıyla tekrar bir araya geldiği için heyecanlı görünen güzel yıldız Margot Robbie ve arkadaşları partiyi Cheeky Monkeys adlı restoranda yedikleri akşam yemeğiyle noktaladı. Suicide Squad'ın yıldızı Margot Robbie 2016 yılında sessiz sakin bir şekilde yönetmen sevgilisi Tom Ackerley ile hayatını birleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Margot Robbie Anna MacKillop Birds of Prey

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