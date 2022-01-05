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Vefat eden eşinin sesini duymak için her gün aynı yere gidiyor! Saatlerce anonsu dinliyor

05.01.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Margaret McCollum isimli bir kadın, vefat eden seslendirme sanatçısı eşini anmak için her gün aynı yere gidiyor. Eşinin sesini unutmamak için metro istasyonundaki anonsları dinleyen kadın bu şekilde vefat eden kocasının hatırasını anımsadığını düşünüyor.

Vefat eden eşinin sesini duymak için her gün aynı yere gidiyor! Saatlerce anonsu dinliyor

Dünyanın her noktasında toplu taşıma kullanan yolcuların dikkat etmesi gereken kurallara dair anonslar yapılır. Toplu taşımalarının çalıştığı saatlerde yüzlerce kez bu anons tekrarlanır. Margaret McCollum isimli bir kadın için bu anonslar uyulması gereken kurallardan daha fazlasını ifade ediyor. Çünkü metro istasyonunda anonsu yapan kişi vefat eden eşi.

HER GÜN ONU DİNLİYOR

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1950’li yıllarda Margaret’in ses sanatçısı eşi Oswald Laurence’ın sesi metro anonsu için kaydedildi. Margaret ve Oswald, 1992 yılında bir kruvaziyer şirketinde çalıştıkları sırada tanıştı. İlk görüşte birbirlerine aşık olan çift kısa sürede evlendi. 2007 yılında Oswald’in ölümüne kadar çift Londra mütevazi ve sevgi dolu bir hayat geçirdi. Oswald’in vefatından sonra eşinin sesini duymak isteyen Margaret, kuzey hattı metrosunda seyahat etmeye başladı.

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DİJİTAL YÖNTEME GEÇİLİNCE HAYALLERİ YIKILDI

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Eşinin sesini duymak için her gün metro istasyonuna giden ve metro durakları arasında saatlerce seyahat eden McCollum bir gün eşinin sesinin yerinde daha dijital ve mekanik bir ses olduğunu fark etti. Vefat eden eşinin sesini duyamadığında paniğe kapılarak metro yetkileriyle görüşen McCollum, eşinin ses kaydının yerine yeni bir dijital sistem kullanıldığını öğrendi. Metro çalışanları eski ses kaydının McCollum için önemi anladıklarında ise o kaydı bir CD’ye yükleyerek yaşlı kadına teslim etti.

Londra Metrosu direktörü Nigel Holness konuyla ilgili şunları söyledi: “Margaret’in hikayesinden çok etkilendik, bu yüzden personel kaydın izini sürdü ve bir kopyası CD’ye kaydedildi. Aynı zamanda Embankment istasyonundaki duyuruyu eski haline getirmek için çalışmaya başladık.” dedi.

SÜRPRİZ YAPTILAR

Arşivleri araştıran ve kayıtları geri yükleyen metro personeli McCollum için 2022 yılında bir sürpriz hazırladı. Londra metrosunda yeniden Oswald’ın sesinden “boşluğa dikkat edin” anonsu yolcuları uyarıyor.

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