Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Düğünde tanga giyen gelin, davetlilerin önünde kucak dansı yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde tanga bir gelinlik giyen bir gelin, davetlerin önünde damada kucak dansı yaptı.

NEDİMELER DE KATILDI

Düğünde geline kendisi gibi beyaz giyenen nedimelerden oluşan bir kız grubu da eşlik etti. Nedimelerle birlikte hazırladığı koreografide gelin şpagat açtı ve davetlilerden büyük alkış topladı. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerde dans eden kadının gelin olduğuna inanmakta zorlandıklarını belirtti.

Beyonce’in “Dance For You” şarkısında dans eden gelin ve nedimelerinin performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları dansa tam not verirken bazıları ise uygunsuz ve fazla bulduklarını ifade ederek eleştirdi.



