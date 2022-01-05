Evlenmek isteyen adam kendi reklamını yaptı! Kurduğu internetten sitesinden taliplerini bekliyor

İnovasyon danışmanı ve girişimci olarak çalışan Mohammed Malik, evlenmek için yaşlanmaya başladığını düşünerek endişeye kapıldığını dile getirdi. Birkaç uzun ilişki denemesinde mutlu sona ulaşamayan Malik, aile büyüklerinin gözetiminde görücü usulü bir evlilik yapmamak için kendi yöntemini kullandı.

Talipleriyle iletişime geçebilmek için bir internet sitesi kuran Malik, aynı zamanda reklam panolarına da ilan verdi. Reklam panolarında ise Malik’in ağzından “Beni görücü usulü evlilikten kurtarın” ifadesi yer aldı.

“BİRİNİ BULMAYI UMUYORUM”

Birmingham’da yaşayan Malik, şehrin çeşitli noktalarında kiraladığı reklam panolarında yan yatmış bir şekilde poz veriyor ve taliplerine gülümsüyor. Henüz doğru insanı bulamadığını belirten Malik, kriterlerini de sıralamayı ihmal etmedi. Ona göre evleneceği insanın, “Etnik kökenlere açığım ama kalabalık bir ailem var. Bu yüzden ideal partnerimin bu duruma alışkın olması gerekiyor. Her zaman kişilik ve inanç benim için ön plandadır. Ben tek çocuğum ve annem ile babama bakıyorum. Bu durum uyum sağlayamayan bir kişiyle olabileceğimi düşünmüyorum” dedi.



