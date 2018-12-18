Vegan doktor Murat Kınıklığıoğlu'ndan Canan Karatay'a itiraz

Kalp ve İç hastalıkları uzmanı ve vegan sağlık kitaplarının yazarı Dr. Murat Kınıklığıoğlu'ndan Dr. Canan Karatay'ı D vitamini için 'kelle-paça için' önerisine itiraz geldi.

"HİÇBİR FAYDASI YOK"



Dr.Murat Kınıklığıoğlu, kelle-paçanın hiçbir faydası olmadığını hatta kalp krizi riskini artırdığını iddia etti.

Kınıklıoğlu'nun açıklamaları:

Kelle paça çorbasında ve kemik suyunda D vitamini neredeyse yok diyeceğimiz kadar azdır. Değil bir kase, bir kazan paça çorbası yeseniz bile günlük D vitamini ihtiyacını karşılayamazsınız. Paça çorbası sadece D vitanimi değil, diğer tüm minareller ve vitanimler için de son derece fakir bir besin kaynağıdır. Peki, ne alırsınız? 9 gram yağ, 36 mg kolesterol alırsınız ve kalp krizi, felç riskine bir adım daha yaklaşırsınız.



