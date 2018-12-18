TREND

Vegan doktor Murat Kınıklığıoğlu'ndan Canan Karatay'a itiraz

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SAĞLIK  | 18.12.2018 13:59 | Son Güncelleme

Veganlara yönelik sözleri ile büyük tepki toplayan Canan Karatay'a, D vitanimi için önerdiği kelle paça konusunda vegan bir doktordan itiraz geldi.

Kalp ve İç hastalıkları uzmanı ve vegan sağlık kitaplarının yazarı Dr. Murat Kınıklığıoğlu'ndan Dr. Canan Karatay'ı D vitamini için 'kelle-paça için' önerisine itiraz geldi.

"HİÇBİR FAYDASI YOK"

Dr.Murat Kınıklığıoğlu, kelle-paçanın hiçbir faydası olmadığını hatta kalp krizi riskini artırdığını iddia etti.

Kınıklıoğlu'nun açıklamaları:

Kelle paça çorbasında ve kemik suyunda D vitamini neredeyse yok diyeceğimiz kadar azdır. Değil bir kase, bir kazan paça çorbası yeseniz bile günlük D vitamini ihtiyacını karşılayamazsınız. Paça çorbası sadece D vitanimi değil, diğer tüm minareller ve vitanimler için de son derece fakir bir besin kaynağıdır. Peki, ne alırsınız? 9 gram yağ, 36 mg kolesterol alırsınız ve kalp krizi, felç riskine bir adım daha yaklaşırsınız.


PARTNEREn az radyasyon yayan akıllı telefonlar hangileri?En az radyasyon yayan akıllı telefonlar hangileri?
Metrobüs kullananlar dikkat! Uzman isimden korkutan uyarıMetrobüs kullananlar dikkat! Uzman isimden korkutan uyarı
Karatay, 'en tehlikelisi' dedi ve uyardı! Karatay, 'en tehlikelisi' dedi ve uyardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay vegan d vitamini kelle paça

En Çok Okunan Trend Haberler

Yok olmak üzereler! Tunceli'de görüntülendi: Dinlenmek için gitmiştim

Yok olmak üzereler! Tunceli'de görüntülendi: Dinlenmek için gitmiştim

Yeşim Salkım, Murat Özdemir ve Acun Ilıcalı'yı topa tuttu

Yeşim Salkım, Murat Özdemir ve Acun Ilıcalı'yı topa tuttu

Murat Özdemir hakkında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Murat Özdemir hakkında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Murat Özdemir papağana işkence videosu sonrası böyle gözaltına alındı! Bakanlık açıklama yaptı

Murat Özdemir papağana işkence videosu sonrası böyle gözaltına alındı! Bakanlık açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Canan Karatay'dan 'Veganlar tahıl beyinlidir' açıklaması! Suç duyurusunda bulunmuşlardı

Canan Karatay'dan 'Veganlar tahıl beyinlidir' açıklaması! Suç duyurusunda bulunmuşlardı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Milyonlarca kişi taşıdığı bu hastalığı bilmiyor! Çok tehlikeli

Milyonlarca kişi taşıdığı bu hastalığı bilmiyor! Çok tehlikeli

Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Cinsel İlişki 'Normalde' Ne Kadar Sürüyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs kullananlar dikkat! Uzman isimden korkutan uyarı

Metrobüs kullananlar dikkat! Uzman isimden korkutan uyarı

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor

Karatay, 'en tehlikelisi' dedi ve uyardı!

Mantar için hayati uyarı: Tüketmeyin

Hayati uyarı: Tüketmeyin!

Canan Karatay'dan 'Veganlar tahıl beyinlidir' açıklaması! Suç duyurusunda bulunmuşlardı

Canan Karatay'ın sözleri kıyamet kopartacak!

Korku bu hastalığa sebep oluyor!

Korku bu hastalığa sebep oluyor!

Uzmanlar uyardı! Bitki çayını sakın kaynatmayın

Uzmanlar uyardı! Bitki çayını sakın kaynatmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.