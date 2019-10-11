Vegan kadına yaptıkları şaka pahalıya mal oldu!

Vegan olduğunu iddia eden bir kadın, olayı şaka için kameraya kaydeden arkadaşları yüzünden, bilmeden tavuk nugget yediğini ve polise başvurduğunu söyledi. Bu duruma göre şakanın failleri yasal suçlamalarla karşı karşıya. Hikayesini Reddit adlı sosyal paylaşım platformunda paylaşan kadına göre arkadaşları ona tavuk kanadı yedirmenin eğlenceli olacağını düşünerek şaka yapmış. Olayı anlatan kadın, "Yemeden önce 'bunlar vegan mı?' diye sordum. Arkadaşlarım da 'evet, yapay tavuk' diye cevap verdi. Tadına baktırdılar ama sarhoş olduğum için gerçek tavuğa benzettiğimi düşündüm." Dedi.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞLAR

Kadın daha sonra sosyal medyadan, ona tavuk nugget yediren grubun bu kaba şımarıklığı kameraya da aldığını öğrendi.

Mağdur olduğu iddia edilen kadın, “Ertesi gün kız kardeşim bana arkadaşlarımın Snapchat hikayelerine bakmamı söyleyen bir mesaj attığında gerçeği öğrendim. Hikayede, nugget paketi ve sonrasında onların bana nugget verdiğini gösteren sahneler (vegan olup olmadığını sorduğum kısım da dahil olmak üzere) vardı" diye yazdı.