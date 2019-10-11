Vegan kadına yaptıkları şaka pahalıya mal oldu!

Vegan olduğunu iddia eden bir kadın, olayı şaka için kameraya kaydeden arkadaşları yüzünden, bilmeden tavuk nugget yediğini ve polise başvurduğunu söyledi. Bu duruma göre şakanın failleri yasal suçlamalarla karşı karşıya. Hikayesini Reddit adlı sosyal paylaşım platformunda paylaşan kadına göre arkadaşları ona tavuk kanadı yedirmenin eğlenceli olacağını düşünerek şaka yapmış. Olayı anlatan kadın, "Yemeden önce 'bunlar vegan mı?' diye sordum. Arkadaşlarım da 'evet, yapay tavuk' diye cevap verdi. Tadına baktırdılar ama sarhoş olduğum için gerçek tavuğa benzettiğimi düşündüm." Dedi.
GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞLAR
Kadın daha sonra sosyal medyadan, ona tavuk nugget yediren grubun bu kaba şımarıklığı kameraya da aldığını öğrendi.
Mağdur olduğu iddia edilen kadın, “Ertesi gün kız kardeşim bana arkadaşlarımın Snapchat hikayelerine bakmamı söyleyen bir mesaj attığında gerçeği öğrendim. Hikayede, nugget paketi ve sonrasında onların bana nugget verdiğini gösteren sahneler (vegan olup olmadığını sorduğum kısım da dahil olmak üzere) vardı" diye yazdı.
'ESKİ ARKADAŞLARIMIN ÜÇÜ YASAL İŞLEM GÖRÜYOR'
Kadının ifadelerine göre başka bir videoda da arkadaşlarının onunla alay ettiği ve gerçek et yediğini öğrendiğinde vereceği tepkiyi canlandırdığı görülüyor. Ancak kendisine eziyet eden kişilerin bu kahkahalarının aniden sonlanabileceğini söyleyen kadın, "Aşağılık olan ben miyim?" adlı Reddit grubunda “Videonun ekran kaydını aldım ve gıdada onaysız değişiklik yapma gerekçesiyle polise verdim. Şimdi (eski) arkadaşlarımdan üçü yasal işlem görüyor" diye yazdı.
BİRÇOK KİŞİ KADINA DESTEK VERDİ
Kadın eski arkadaşlarının perspektifine dair "Hepsi 'zararsız' bir şakaya aşırı tepki gösterdiğimi düşünüyor. Benim bakış açıma göreyse sarhoşluğumdan yararlandılar, yemeğimde izinsiz değişiklikler yaptılar ve beni herkese karşı küçük düşürdüler" dedi.
Pek çok okur ismini vermeyen kadının görüşünü desteklerken bazıları da bir vegana tavuk nugget yedirmenin ABD yasalarının "gıdada onaysız değişiklik" diye tanımladığı kapsamda değerlendirilemeyeceğini belirtti.
Cornell Üniversitesi'nin yayımladığı ve gıdalardaki onaysız değişikliklere dair yasal zemini inceleyen bir yazıda, bu yasa kapsamındaki bir suçun yalnızca gıdada yapılan onaysız değişiklikler nedeniyle bir kişinin hayatının tehlikeye girdiği veya değişikliğin işletmeler üzerinde ticari etkileri bulunduğu durumda oluşabileceğini söylüyor.
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