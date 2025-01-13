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Vegan mutfağında mutlaka denemeniz gereken 10 nefis tarif

31.12.2024 10:40
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Vegan mutfağa giriş yapmak ya da yeni tarifler keşfetmek isteyenler için hem pratik hem de tadına doyamayacağınız 10 nefis tarifi bir araya getirdik. Malzemesi kolay bulunur, yapımı keyiflidir. Üstelik lezzetleriyle herkesi şaşırtacak kadar iddialılar!

Vegan mutfağında mutlaka denemeniz gereken 10 nefis tarif

1. Kremalı kabak çorbası

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Malzemeler:

  • 3 adet kabak
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı bitkisel krema
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Kabakları, soğanı ve sarımsağı iri doğrayarak zeytinyağında hafifçe soteleyin.
  • Üzerini geçecek kadar su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
  • Blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
  • Bitkisel kremayı ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırarak sıcak servis edin.

2. Avokadolu Bruschetta

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Malzemeler:

  • 2 adet olgun avokado
  • 4 dilim tam buğday ekmeği
  • Yarım limonun suyu
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber
  • Tuz

Yapılışı:

  • Ekmeği kızartıp bir kenara alın.
  • Avokadoları soyup çatalla ezin. Üzerine limon suyu, tuz ve kırmızı biber ekleyip karıştırın.
  • Hazırladığınız avokado karışımını kızarmış ekmek dilimlerine sürün ve hemen servis edin.

3. Sebzeli noodle

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Malzemeler:

  • 1 paket vegan noodle
  • 1 adet kabak
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kırmızı biber
  • Yarım brokoli
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

  • Noodle’ı paket talimatlarına göre haşlayıp süzün.
  • Sebzeleri jülyen doğrayıp zeytinyağında soteleyin.
  • Noodle’ı sebzelerle karıştırın, soya sosunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
  • Üzerine susam serperek sıcak servis edin.

4. Patates kroket

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Malzemeler:

  • 3 adet patates
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Patatesleri haşlayıp püre haline getirin. Tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun.
  • Harçtan küçük parçalar koparıp yuvarlayarak kroket şekli verin.
  • Kroketleri galeta ununa bulayıp zeytinyağıyla yağlanmış tepsiye dizin.
  • 180°C’de 20 dakika fırında pişirip servis edin.

5. Kinoalı dolma

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Malzemeler:

  • 4 adet dolmalık biber
  • 1 su bardağı kinoa
  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Taze nane ve dereotu

Yapılışı:

  • Kinoayı haşlayıp bir kenara alın.
  • Domatesi ve taze otları ince ince doğrayıp haşlanmış kinoayla karıştırın. Salça ve zeytinyağı ekleyerek harcı hazırlayın.
  • Biberlerin içini doldurup üzerlerine domates kapakları yerleştirin.
  • Tencereye dizip az su ekleyerek kısık ateşte 20 dakika pişirin.

6. Vegan mantar sote

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Malzemeler:

  • 500 g mantar
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Taze kekik, tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Mantarları ince dilimleyin. Soğan ve sarımsağı doğrayın.
  • Zeytinyağında soğan ve sarımsağı hafifçe kavurun.
  • Mantarları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
  • Taze kekik ve baharatları ekleyip karıştırın, sıcak servis edin.

7. Tahinli köz patlıcan

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Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 diş sarımsak
  • Tuz

Yapılışı:

  • Patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin.
  • Közlenmiş patlıcanları soyup doğrayın ve geniş bir kaba alın.
  • Tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırarak patlıcanların üzerine dökün.
  • Karıştırıp biraz dinlendirin ve ekmekle servis edin.

8. Chili Sin Carne

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Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış kırmızı fasulye
  • Yarım su bardağı mısır
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

  • Domatesleri rendeleyip bir tencerede salçayla birlikte kavurun.
  • Fasulye ve mısırı ekleyip baharatlarla tatlandırın.
  • Karışımı kısık ateşte 10 dakika pişirip pilavla servis edin.

9. Vegan pankek

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Malzemeler:

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı bitkisel süt
  • 1 adet muz (püre)
  • 1 yemek kaşığı kabartma tozu

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri derin bir kapta çırpın.
  • Isıtılmış ve hafifçe yağlanmış tavada hamurdan birer kepçe dökerek pişirin.
  • Üzerine akçaağaç şurubu ya da taze meyveler ekleyerek servis edin.

10. Ispanaklı börek

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Malzemeler:

  • 2 su bardağı ıspanak
  • 4 adet yufka
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Ispanakları zeytinyağında hafifçe soteleyip tuz ve karabiberle tatlandırın.
  • Yufkaların arasına ıspanaklı harcı yerleştirip rulo yapın ya da kat kat tepsiye dizin.
  • Fırında 180°C’de 10 dakika pişirip sıcak servis edin.
    Chef GPT
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Fakir ile lezzetli tarifler
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