Haberler
YEMEK
Keşfet
Vegan mutfağında mutlaka denemeniz gereken 10 nefis tarif
Vegan mutfağında mutlaka denemeniz gereken 10 nefis tarif
31.12.2024 10:40
Listeye Ekle
TAKİP ET
Vegan mutfağa giriş yapmak ya da yeni tarifler keşfetmek isteyenler için hem pratik hem de tadına doyamayacağınız 10 nefis tarifi bir araya getirdik. Malzemesi kolay bulunur, yapımı keyiflidir. Üstelik lezzetleriyle herkesi şaşırtacak kadar iddialılar!
1. Kremalı kabak çorbası
Malzemeler:
3 adet kabak
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 çay bardağı bitkisel krema
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Kabakları, soğanı ve sarımsağı iri doğrayarak zeytinyağında hafifçe soteleyin.
Üzerini geçecek kadar su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
Blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Bitkisel kremayı ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırarak sıcak servis edin.
2. Avokadolu Bruschetta
Malzemeler:
2 adet olgun avokado
4 dilim tam buğday ekmeği
Yarım limonun suyu
1 çay kaşığı kırmızı biber
Tuz
Yapılışı:
Ekmeği kızartıp bir kenara alın.
Avokadoları soyup çatalla ezin. Üzerine limon suyu, tuz ve kırmızı biber ekleyip karıştırın.
Hazırladığınız avokado karışımını kızarmış ekmek dilimlerine sürün ve hemen servis edin.
3. Sebzeli noodle
Malzemeler: 1 paket vegan noodle
1 adet kabak
1 adet havuç
1 adet kırmızı biber
Yarım brokoli
2 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı susam
Yapılışı:
Noodle’ı paket talimatlarına göre haşlayıp süzün.
Sebzeleri jülyen doğrayıp zeytinyağında soteleyin.
Noodle’ı sebzelerle karıştırın, soya sosunu ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Üzerine susam serperek sıcak servis edin.
4. Patates kroket
Malzemeler: 3 adet patates
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay bardağı galeta unu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
Patatesleri haşlayıp püre haline getirin. Tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun.
Harçtan küçük parçalar koparıp yuvarlayarak kroket şekli verin.
Kroketleri galeta ununa bulayıp zeytinyağıyla yağlanmış tepsiye dizin.
180°C’de 20 dakika fırında pişirip servis edin.
5. Kinoalı dolma
Malzemeler: 4 adet dolmalık biber
1 su bardağı kinoa
1 adet domates
1 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Taze nane ve dereotu
Yapılışı:
Kinoayı haşlayıp bir kenara alın.
Domatesi ve taze otları ince ince doğrayıp haşlanmış kinoayla karıştırın. Salça ve zeytinyağı ekleyerek harcı hazırlayın.
Biberlerin içini doldurup üzerlerine domates kapakları yerleştirin.
Tencereye dizip az su ekleyerek kısık ateşte 20 dakika pişirin.
6. Vegan mantar sote
Malzemeler: 500 g mantar
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Taze kekik, tuz, karabiber
Yapılışı:
Mantarları ince dilimleyin. Soğan ve sarımsağı doğrayın.
Zeytinyağında soğan ve sarımsağı hafifçe kavurun.
Mantarları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
Taze kekik ve baharatları ekleyip karıştırın, sıcak servis edin.
7. Tahinli köz patlıcan
Malzemeler: 3 adet patlıcan
2 yemek kaşığı tahin
1 yemek kaşığı limon suyu
1 diş sarımsak
Tuz
Yapılışı:
Patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin.
Közlenmiş patlıcanları soyup doğrayın ve geniş bir kaba alın.
Tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırarak patlıcanların üzerine dökün.
Karıştırıp biraz dinlendirin ve ekmekle servis edin.
8. Chili Sin Carne
Malzemeler: 1 su bardağı haşlanmış kırmızı fasulye
Yarım su bardağı mısır
2 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Yapılışı:
Domatesleri rendeleyip bir tencerede salçayla birlikte kavurun.
Fasulye ve mısırı ekleyip baharatlarla tatlandırın.
Karışımı kısık ateşte 10 dakika pişirip pilavla servis edin.
9. Vegan pankek
Malzemeler: 1 su bardağı un
1 su bardağı bitkisel süt
1 adet muz (püre)
1 yemek kaşığı kabartma tozu
Yapılışı:
Tüm malzemeleri derin bir kapta çırpın.
Isıtılmış ve hafifçe yağlanmış tavada hamurdan birer kepçe dökerek pişirin.
Üzerine akçaağaç şurubu ya da taze meyveler ekleyerek servis edin.
10. Ispanaklı börek
Malzemeler: 2 su bardağı ıspanak
4 adet yufka
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Ispanakları zeytinyağında hafifçe soteleyip tuz ve karabiberle tatlandırın.
Yufkaların arasına ıspanaklı harcı yerleştirip rulo yapın ya da kat kat tepsiye dizin.
Fırında 180°C’de 10 dakika pişirip sıcak servis edin.