Vejetaryen beslenme için biçilmiş kaftan: Müceddere pilavı tarifi

Müceddere pilavının sırrı; bulgur, soğan ve yeşil mercimeğin birlikte yarattığı o şahane uyumda yatıyor. Anadolu'nun pek çok yöresinde mercimekli pilav olarak da yapılan bu doyurucu yemek, bol proteinli olmasıyla biliniyor. Et yemeyenlerin de hoşuna gidecek olan Müceddere pilavı, lezzetinin yanında bereketli ve besleyici özelliğiyle öne çıkıyor. İşte sofralarınızdaki eksiği giderecek müceddere pilavının merak edilen tarifi...

MÜCEDDERE PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 su bardağı bulgur

2 su bardağı kaynar su veya sebze suyu

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

1 tutam pul biber

HAZIRLANIŞI

Mercimekler istenilen kıvamda pişince suyunu süzüp bir kenara bırakın.

Sebze suyu kullanacaksanız havuç, ıspanak, kereviz sapı, pazı gibi sebzeleri haşlayıp suyunu kaseye ayırın.

Haşlanan sebzeleri böreklerde kullanmak için buzluğa atabilirsiniz.

Müceddere pilavını hazırlamak için bir tencereye zeytinyağını ekleyin.

Soğanları irice doğrayarak zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Ardından salçayı ilave ederek kavurun.

Daha sonra su veya sebze suyu, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyerek kaynamaya bırakın.

Su kaynadıktan sonra bulguru ilave edin.

Yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra haşlanmış mercimekleri ekleyin ve karıştırın.

Suyunu çekene kadar, yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Suyunu çektikten sonra üzerini sarıp 10 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Daha lezzetli olması için üzerine sıcak tereyağı gezdirebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Mercimeğin çabuk haşlanması için 1 saat önceden ılık suyun içinde bekletin.

Pilavla birlikte pişerken ezilmemesi için mercimeği haşlarken hafif diri bırakın.

Lezzeti artırmak için pilava su yerine, et suyu veya tavuk suyu eklemeyi deneyin.

Müceddere pilavının yanına tavuk sote ya da kuzu kavurma yaparsanız lezzeti katlamak için etlerin yağını pilavın üzerine gezdirin.

Pilavınızı salata veya turşu ile servis yaparak dengeli ve lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz.



