YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Vejetaryen beslenme için biçilmiş kaftan: Müceddere pilavı tarifi

Vejetaryen beslenme için biçilmiş kaftan: Müceddere pilavı tarifi

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arap ve İran mutfağından gelerek Kilis yöresinde meşhur olan müceddere pilavı, lezzete doyuruyor. Bol soğanlı olarak yapılması, müceddere pilavını diğerlerinden ayırıyor. Hazırlarken gözleriniz biraz yaşarsa da tattığınız lezzet güldürüyor. Hem damağınıza hem gözünüze hitap eden müceddere pilavının nasıl yapıldığını öğrenmek ister misiniz?

Vejetaryen beslenme için biçilmiş kaftan: Müceddere pilavı tarifi

Müceddere pilavının sırrı; bulgur, soğan ve yeşil mercimeğin birlikte yarattığı o şahane uyumda yatıyor. Anadolu'nun pek çok yöresinde mercimekli pilav olarak da yapılan bu doyurucu yemek, bol proteinli olmasıyla biliniyor. Et yemeyenlerin de hoşuna gidecek olan Müceddere pilavı, lezzetinin yanında bereketli ve besleyici özelliğiyle öne çıkıyor. İşte sofralarınızdaki eksiği giderecek müceddere pilavının merak edilen tarifi...

MÜCEDDERE PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 3 adet soğan

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 su bardağı bulgur

  • 2 su bardağı kaynar su veya sebze suyu

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Mercimekler istenilen kıvamda pişince suyunu süzüp bir kenara bırakın.

  • Sebze suyu kullanacaksanız havuç, ıspanak, kereviz sapı, pazı gibi sebzeleri haşlayıp suyunu kaseye ayırın.

  • Haşlanan sebzeleri böreklerde kullanmak için buzluğa atabilirsiniz.

  • Müceddere pilavını hazırlamak için bir tencereye zeytinyağını ekleyin.

  • Soğanları irice doğrayarak zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

  • Ardından salçayı ilave ederek kavurun.

  • Daha sonra su veya sebze suyu, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyerek kaynamaya bırakın.

  • Su kaynadıktan sonra bulguru ilave edin.

  • Yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra haşlanmış mercimekleri ekleyin ve karıştırın.

  • Suyunu çekene kadar, yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişirmeye devam edin.

  • Suyunu çektikten sonra üzerini sarıp 10 dakika kadar demlenmeye bırakın.

  • Daha lezzetli olması için üzerine sıcak tereyağı gezdirebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

  • Mercimeğin çabuk haşlanması için 1 saat önceden ılık suyun içinde bekletin.

  • Pilavla birlikte pişerken ezilmemesi için mercimeği haşlarken hafif diri bırakın.

  • Lezzeti artırmak için pilava su yerine, et suyu veya tavuk suyu eklemeyi deneyin.

  • Müceddere pilavının yanına tavuk sote ya da kuzu kavurma yaparsanız lezzeti katlamak için etlerin yağını pilavın üzerine gezdirin.

  • Pilavınızı salata veya turşu ile servis yaparak dengeli ve lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Katlı patates tarifiKatlı patates tarifi
Yemeniz için çok neden var: Tavuk sulu, bol sarımsaklı havuç çorbası tarifiYemeniz için çok neden var: Tavuk sulu, bol sarımsaklı havuç çorbası tarifi
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Göğüs dekoltesine beğeni yağdı

Arda Kural eski rol arkadaşını yerden yere vurdu! "Namaz kılmak için süre istediğimde..."

Arda Kural eski rol arkadaşını yerden yere vurdu! "Namaz kılmak için süre istediğimde..."

Mayalı hamurdan nefis lezzet: Trakya usulü cizleme tarifi

Mayalı hamurdan nefis lezzet: Trakya usulü cizleme tarifi

Bu tatlıda şeker yok: Herle tatlısı

Bu tatlıda şeker yok: Herle tatlısı

Her yemeğin yanına yakışan bu lezzete hayır diyemeyeceksiniz

Her yemeğin yanına yakışan bu lezzete hayır diyemeyeceksiniz

Kelle paça ve İskender kebap sevenlere: Afyon'dan paçık yemeği

Kelle paça ve İskender kebap sevenlere: Afyon'dan paçık yemeği

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı olay yarattı! “Karım o kadar seksi ki....”

Paylaşımı olay yarattı! “Karım o kadar seksi ki....”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

Yemekten sonra kahve içenler dikkat! Zararı çok büyük

Yemekten sonra kahve içenler dikkat! Zararı çok büyük

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.