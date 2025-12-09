Velaket verdi, hayatı altüst oldu! Malları elinden gitti

Mynet Trend

Zonguldak Ereğli'de babasından kalan miras arsası karşılığı aldığı villa ve dairesini, emlakçının sunduğu takas teklifi sonrası verdiği vekaletle kaybettiğini iddia eden yaşlı bir adam, barakada yaşamak zorunda kaldı. Tapuların başkalarına devredildiğini, vaat edilen 4 dairenin verilmediğini belirten Aytan, şüpheliler hakkında dolandırıcılık şikâyeti yaptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babasından miras kalan arsa karşılığında milyonluk villa ve daire sahibi olan Ahmet Aytan, gayrimenkullerini bir takas anlaşması sonucu kaybettiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Verdiği vekalet sonrası kendisine vaat edilen dairelerin verilmediğini öne süren Aytan, kış günü barakada yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

Olay, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Aytan (77), ailesinden miras kalan arsasını kat karşılığı bir müteahhide vererek, karşılığında piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan bir villa ve 6 milyon TL değerinde bir daire sahibi oldu.

VİLLA VE DAİRESİNİN TAPUSUNA KONDULAR

İddiaya göre Aytan, gayrimenkullerini teslim almak üzereyken kendisiyle irtibata geçen bir emlakçı, elindeki villa ve daireye karşılık, henüz inşaatına başlanmamış başka bir projeden 4 adet daire vermeyi teklif etti. Bu teklifi kabul eden Aytan, işlemler için vekalet verdi. Ancak sürecin devamında, Aytan'a ait villa ve dairenin tapu devrinin, başka kişilerinin üzerine yapıldığı, buna karşılık Aytan'a vaat edilen 4 dairenin ise teslim edilmediği iddia edildi.

Elindeki gayrimenkullerin devredildiğini ancak karşılığında taahhüt edilen daireleri alamadığını söyleyen Ahmet Aytan, B.S. ve R.T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

"KIŞI, BUZ GİBİ BİR BARAKADA GEÇİRMEK ZORUNDAYIM"

Milyonluk mülkleri varken derme çatma bir barakada yaşamak zorunda kaldığını belirten Aytan, yaşadığı mağduriyete ilişkin, "İyi niyetim suistimal edildi, beni mağdur edenlerden şikâyetçiyim. Havalar soğudu ve ben kışı elektriği olmayan buz gibi bir barakada geçirmek zorundayım. Elektrik yok, kendi imkanlarımla yemeğimi yapmaya çalışıyorum. Çevredeki insanlar da barakanın görüntüsünden rahatsız. Hukuki sürecin bir an önce sonuçlanmasını bekliyorum." dedi.

