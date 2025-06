Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 99'uncu tarihi Gazi Koşusu'nu Cutha ile Ahmet Çelik kazandı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 99'uncusu İstanbul'da yapıldı.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşu, saat 17.15'te gerçekleşti. 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katıldı. 99. Gazi Koşusu'nu Cutha ile kazanan Ahmet Çelik, aynı zamanda 30 milyon TL'lik ödülün de sahibi oldu.

TARİHİ YARIŞIN KAZANANI BELLİ OLDU

Gazi Koşusu'nun galibi Cutha ile Ahmet Çelik oldu.

SEKİZİNCİ KEZ ZAFERE ULAŞTI

Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyordu. Ahmet Çelik, bu yarışı da kazanarak, Gazi Koşusu'nda 8. kez zafere ulaştı.

BİRİNCİLİK İKRAMİYESİ 30 MİLYON TL

Bu yıl 99’uncusu düzenlenen Gazi Koşusu, 30 milyon TL’lik birincilik ikramiyesi ve toplamda 55 milyon TL’yi aşan ödülleriyle de dikkat çekiyor.

ATATÜRK'ÜN HİMAYESİNDE BAŞLADI

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

BİR KEZ YARIŞIYORLAR

3 yaşındaki safkan İngiliz taylarının yalnızca bir kez katılabildiği Gazi Koşusu, 2 bin 400 metrelik çim pistte koşuldu.

GAZİ'NİN İLK GALİBİ: NERİMAN

Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi. İlk Gazi Koşusu'nu, Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi. İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

REKOR HALA BOLD PILOT'TA

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 95 yıllık tarihinin en hızlı safkanı oldu.

ÜST ÜSTE 7 YIL: REKOR

Jokey Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor. 89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırada bitirdi. Tecrübeli jokey, 94. Gazi Koşusu'nu "Call To Victory" ve 95. Gazi Koşusu'nu ise "Burgas" isimli safkanla kazanarak, üst üste 7 kez birincilik sevinci yaşadı. Unutulmaz jokey Ekrem Kurt, 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.