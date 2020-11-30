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Veliler, Örümcek-Adam 3’ü istemiyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 30.11.2020 10:45 | Son Güncelleme:
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Veliler, Örümcek-Adam 3’ü istemiyor

Çekimleri başlayan Örümcek-Adam 3 (Spider Man 3) filminin Atlanta ayağında bazı sorunlar ortaya çıktı. Gerçek bir okulda çekim yapmak isteyen film ekibi, velilerin tepkisiyle karşılaştı. Ocak ayında Atlanta’da okulların açılması planlanıyor.

Spider-Man 3 filminin çekimleri Atlanta’da başladı. Marvel sinematik evreninin yeni halkası Örümcek-Adam 3, marttan bu yana, çekimlerde şehirdeki okul binalarının kullanılmasına izin verilen ilk Hollywood yapımı. Öğrencilerin 8 aydır çevrimiçi eğitim sistemine geçtiği Atlanta’da veliler bu durumdan hiç memnun değil.

Atlanta’nın parasız okul sistemi APS’in COVID-19 tedbirleri kapsamında okulların kapılarını ocak ayında açmasını planladığı biliniyor. Örümcek-Adam 3, prodüksiyon takviminde görülen Fredrick Douglass ve Henry W. Grady isimli liselerdeki öğrencilerin ebeveynleri, çekimler için belirlenen tarihler ocak ve mart aylarındaki birer hafta sonu olsa da haklı endişelerini dile getiriyor.

ÖRÜMCEK-ADAM 3 ÇEKİMLERİ İÇİN 2 GÜN İSTEMİŞLER

Atlantalı gazetelerde Marvel Studios mekân sorumlusu Ian Easterbrook’un APS’e okullarda çekim yapabilmek için 50 bin dolar değerinde bir teklif yaptığını yazmakta. Tabii “benzersiz ve zamana duyarlı” önlemler alarak. Easterbrook’un attığı e-mail’de okul sahnelerinin filmin başarısı için vazgeçilmez olduğu vurgusu yaptığı ve mektubuna şu cümleyle başladığı da paylaşılmış:

“APS’in şu an COVID-19 pandemisi sebebiyle film çekimi tekliflerini kabul etmediğini ve yeni bir filmi hızlı bir şekilde çekmenin öncelik listenizin en sonunda olduğunu biliyorum.”

Marvel Studios’un teklifinde okullarda birer gün çekim yapılacağı yazılmış, setin toplanması için de ekstra birer gün talep edilmiş.

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Şu an için vizyon tarihi 17 Aralık 2021 olarak görünen filmde Jamie Foxx’un canlandırdığı Electro karakteri de sürpriz bir geri dönüş yapacak. Jon Watts’ın yönettiği ve başrolünde bir kez daha Tom Holland’ı izleyeceğimiz filmde Benedict Cumberbatch’in Dr. Strange’i de yer alacak.

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