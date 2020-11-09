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Örümcek Adam 3 setinden 'maske takın' uyarılı kare

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Örümcek Adam 3 çekimleri başladı. Tom Holland Örümcek Adam 3 (Spider Man 3) filminden ilk görseli Instagram hesabından paylaştı. Genç yıldız hayranlarına "Maske takın" uyarısında bulundu.

Örümcek Adam 3 setinden 'maske takın' uyarılı kare

Örümcek Adam 3 (Spider Man 3) setinden ilk fotoğraf geldi. Tom Holland, yeni Marvel filmi Örümcek Adam 3'ten (Spider Man 3) ilk görüntüsünü paylaştı. Örümcek Adam kostümünün üzerine yüz maskesi takan Holland, "Maske takın" uyarısında bulundu.

Örümcek Adam 3 çekimleri başlıyorÖrümcek Adam 3 çekimleri başlıyor

Tom Holland, Spider Man serisinin üçüncü filminden ilk görseli paylaştı. 24 yaşındaki oyuncu, ünlü süper kahramanı yüz maskesiyle gösteren fotoğrafı Instagram sayfasında yayımladı.

Henüz resmi bir ismi olmayan filmden ipucu vermeyen görsel, Holland'ı kostümü ve maskesiyle gösteriyor.

Holland, Örümcek Adam'ın fotoğrafta da giydiği kıyafetine atıfta bulunarak "Maske takın, ben iki tane takıyorum..." şeklinde gönderme yaptı. Holland böylece sosyal sorumluluk anlamında binlerce kişiye ulaşan önemli bir mesaj vermiş oldu.

Örümcek Adam 3'ün çekimleri, geçtiğimiz günlerde Atlanta'da yeniden başladı. Salgın nedeniyle bir erteleme gelmezse, filmin planlanan vizyon tarihi 17 Aralık 2021 olarak resmiyet kazandı.

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