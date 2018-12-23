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Velox adında yüzerek karaya çıkabilen robot geliştirildi

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 23.12.2018 11:08 | Son Güncelleme

New York mühendislik firması Pliant Energy Systems, 'Velox' adını verdikleri amfibi canlıları andıran, buz üzerinde ve suda ilerleyen bir robot geliştirdi.

Velox adında yüzerek karaya çıkabilen robot geliştirildi

Vatoza benzeyen robot silikon yüzgeçlerini kullanarak suyun üzerinde ilerleyebiliyor, suyun altında manevra yapabiliyor, sudan çıktığında ise yüzgeçlerini döndürerek karada ve buzun üzerinde ilerleyebiliyor.

karaya-cikan-roboty

ABD Donanması Araştırma Ofisi´nin destek verdiği projede robotun askeri alanda sahildeki birliklere tıbbi malzeme ve yardım ulaştırması amacıyla kullanılması planlanırken aynı zamanda kutup bölgelerinde de hareket kabiliyeti sayesinde bilimsel araştırmalara destek olması da düşünülüyor. (DHA)

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velox New York abd robot Pliant Energy Systems amfibi robot

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