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Venezuela'da benzin plakaya göre satılmaya başlandı

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Venezuela’nın Bolivar ve Monagas eyaletlerinde araçların plakalarının son rakamlarına göre benzin satışı başladı. Ayrıca askeri kuvvetler servis istasyonlarını koruma altına aldı.

Venezuela'da benzin plakaya göre satılmaya başlandı

Dünyanın en büyük ham petrol rezervlerinden birine sahip Venezuela'da benzin sıkıntısı baş gösterdi. Dün itibarıyla Bolvar ve Monagas eyaletlerinde benzin satışı plakaların son rakamına göre satılmaya başlandı.

Yapılan açıklamada bugün plakaları 0, 2, 4, 6 ve 8 sayılarıyla biten araçlara yarın ise 1, 3, 5, 7 ve 9 ile bitenlere benzin satılacağı duyuruldu.

Çarşamba ve cuma günleri pazartesi ile aynı, perşembe ve cumartesi günleri ise salı günüyle aynı numaralı araçlara benzin satılacağı açıklandı. Pazar günü ise her araç benzin alabilecek.
Bolivar eyaletinde de yine sonu çift sayılarla biten araçlara pazartesi, çarşamba ve cuma günü, tek sayılarla biten araçlara ise salı, perşembe ve cumartesi günü satış yapılacak.

Bolivar ve Monagas'taki önlemler, Bolivarcı Ulusal Muhafızlarının araç başına sadece 30 litre benzine izin verdiği benzin istasyonlarında bir süre bu şekilde devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela benzin plaka

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