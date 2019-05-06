Guaido ABD'nin askeri müdahalesi dahil tüm seçenekleri değerlendirebileceğini söyledi

Guaido, ABD'nin olası bir askeri müdahalesi ile ilgili görüşleri sorulduğunda, Maduro yönetiminin "ülkeye felaket getiren süreci daha da radikalleştirmesi" halinde "tüm seçenekleri değerlendireceğini" kaydetti.

Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Ocak ayında kendisini geçici Devlet Başkanı ilan etmiş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun kazandığı seçimlerin meşru olmadığını savunmuştu.

Rusya, Çin, Küba ve Venezuela ordusunun üst düzey liderleri tarafından desteklenen Maduro ise görevden ayrılmayı reddediyor.

Guaido, aralarında ABD, İngiltere ve çoğu Latin Amerika ülkesinin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkenin desteğine sahip.

BBC'ye verdiği röportajda, ABD'nin kendisine verdiği desteğin "kesin" olduğunu savunan Guaido, "Bence Başkan (Donald) Trump'ın pozisyonu sabit ve buna tüm dünya gibi biz de minnettarlık duyuyoruz" dedi.

'ABD REJİMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇSİN'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazar günü ABD'ye Venezuela'da rejimi değiştirmeye yönelik planlarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.