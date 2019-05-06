Mynet Trend

Guaido ABD'nin askeri müdahalesi dahil tüm seçenekleri değerlendirebileceğini söyledi

BBC BBC
06.05.2019 09:09 | Son Güncelleme

Venezuela'da kendisini geçici Devlet Başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido BBC'ye verdiği röportajda, ABD'den askeri müdahale talebinde bulunmak da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendirebileceğini söyledi.

Guaido ABD'nin askeri müdahalesi dahil tüm seçenekleri değerlendirebileceğini söyledi

Guaido, ABD'nin olası bir askeri müdahalesi ile ilgili görüşleri sorulduğunda, Maduro yönetiminin "ülkeye felaket getiren süreci daha da radikalleştirmesi" halinde "tüm seçenekleri değerlendireceğini" kaydetti.

Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Ocak ayında kendisini geçici Devlet Başkanı ilan etmiş ve Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun kazandığı seçimlerin meşru olmadığını savunmuştu.

Rusya, Çin, Küba ve Venezuela ordusunun üst düzey liderleri tarafından desteklenen Maduro ise görevden ayrılmayı reddediyor.

Guaido, aralarında ABD, İngiltere ve çoğu Latin Amerika ülkesinin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkenin desteğine sahip.

BBC'ye verdiği röportajda, ABD'nin kendisine verdiği desteğin "kesin" olduğunu savunan Guaido, "Bence Başkan (Donald) Trump'ın pozisyonu sabit ve buna tüm dünya gibi biz de minnettarlık duyuyoruz" dedi.

'ABD REJİMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇSİN'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazar günü ABD'ye Venezuela'da rejimi değiştirmeye yönelik planlarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Lavrov bu açıklamaları Moskova'da Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yla görüşmesi sonrası yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinin ardından Cuma günü gazetecilere açıklama yapan Trump, Venezuela konusunda Moskova ile benzer bir tutumda olduğunu söylemişti.

Trump, "(Putin) Venezuela'ya müdahil olmak istemiyor, sadece Venezuela'da olumlu gelişmeler olduğunu görmek istiyor. Ben de aynı düşüncedeyim. İnsani yardım ulaştırmak istiyoruz" demişti.

Ancak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazar günü ABC'ye verdiği röportajda Rusya'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

Pompeo, "Oldukça açık, Rusları istemiyoruz, İranlıları istemiyoruz, Kübalıları istemiyoruz" dedi.

GUAIDO YENİLDİ Mİ?

Guaido, geçen hafta kendisine destek verdiğini söylediği askerlerle kamera karşısına geçmiş ve ordudan Maduro'nun yönetimine karşı ayaklanmalarını istemişti.

Maduro ise ordusunun desteğinin arkasında olduğunu göstermek için başkent Caracas'taki bir askeri üste ordu mensuplarıyla çevrili şekilde konuşma gerçekleştirmişti ve "darbe girişimi" olarak nitelendirdiği girişimin bastırıldığını duyurmuştu.

Ancak Guaido BBC'ye verdiği röportajda, kendisinin değil, Maduro'nun "tekrar tekrar yenildiğini" savundu.

"Bence kendine en fazla zarar veren Maduro" dedi. "Tekrar tekrar yeniliyor. Aşırı derece zayıf, gittikçe artan bir şekilde yalnızlaşıyor ve uluslararası desteği yok. Tam tersi biz kabul ve destek görüyoruz, geleceğe yönelik seçeneklerimizi artırıyoruz."

Guaido röportajda, "ordu güçlerinin artık Maduro'yu desteklemediğinin açıkça görüldüğünü" de öne sürdü.

PARTNERMakyajsız kraliçeMakyajsız kraliçe
Köprüde makas atarak böyle ilerlediKöprüde makas atarak böyle ilerledi
Horozu hipnotize ettilerHorozu hipnotize ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela guaido abd

En Çok Okunan Trend Haberler

Çocuklar görür görmez şoka girdi!

Çocuklar görür görmez şoka girdi!

Bugüne dikkat! Çok önemli uyarılar geldi

Bugüne dikkat! Çok önemli uyarılar geldi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Antalya'da her yerde aranıyordu!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Canına mı susadın be adam. Ülkeyi karıştırmaktan başka ne işe yararın ki. Darbe ile değil demokrasi ile gel geleceksen.
HELAL SANA..HIRSIZI DEVİR...
Böyle bir şerefsiz kansıza hiçbiryerde nefes almak nasip olmasın. aynısından bizim ülkemizdede var, onlar işgal edecek bizde karşı koymayacağız diyen illegaller
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzerinde 10 yazan 100 liralık banknot görenleri şaşırttı

Üzerinde 10 yazan 100 liralık banknot görenleri şaşırttı

Seçim değil katliam! Ölen sandık görevlisi sayısı 500'e yükseldi!

Ölen sandık görevlisi sayısı 500'e yükseldi!

İstanbul'da nefes kesen kovalamaca kamerada! Havaya ateş açtılar

Nefes kesen kovalamaca! Ateş açtılar

Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

Çocukların tavana yapışan balonlarını alma çabaları hem güldürdü hem de yürekleri ağza getirdi

Hem gülümsetti hem de korkuttu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak böyle ilerledi

Köprüde makas atarak böyle ilerledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.