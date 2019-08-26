Venezuela Machete saldırısına uğradı

ESET araştırmacıları, Mart ayının sonundan Mayıs 2019 sonuna kadar C&C sunucusu ile aktif olarak iletişim kuran 50’den fazla mağdur bilgisayarın bulunduğunu gözlemlediler. Bu, her hafta yüklenen gigabaytlarca veri anlamına geliyor.

Tehlikedeki bilgisayarların yüzde 75’inden fazlasının askeri güçler, eğitim, polis ve dışişleri sektörleri de dahil olmak üzere Venezuela devlet kuruluşlarının bir parçası olduğu ortaya çıktı. Machete zararlı yazılımı, komşu ve yakın ülkelerde de etkili oldu. Yazılımın etkilediği bilgisayarların yüzde 7’si Kolombiya’da, yüzde 16’sı ise Ekvator’da yer alıyor. ESET, söz konusu tehdidi Python/Machete türünün bir varyantı olarak listeledi.

Machete zararlı yazılımınının arkasında yine aynı ismi taşıyan Machete şebekesinin olduğu tahmin ediliyor. Oldukça aktif olduğu gözlemlenen bu grup, zararlı yazılımlarının yapısını sürekli olarak güncelliyor.

Machete şebekesi etkili hedefli oltalama teknikleri kullanıyor. Latin Amerika ülkelerine odaklanan uzun süren saldırılar, yıllarca bilgi toplamalarına ve taktiklerini geliştirmelerine olanak sağladı. Hedeflerini, düzenli iletişimlere nasıl karışacaklarını ve çalınacak hangi belgelerin değerli olduğunu biliyorlar.