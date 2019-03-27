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Venezuela Milli Takımı'na forma yerine tişört gönderdiler

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 27.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

Venezuela Milli Takımı geçtiğimiz gün Katalonya ile hazırlık maçında karşılaştı ancak mücadeleden çok Venezuela'nın giydiği forma konuşuldu. Çünkü Venezuelalı futbolcuların üzerlerindeki forma değil, yalnızca ülke bayrağı basılmış tişörttü...

Venezuela Milli Takımı'na forma yerine tişört gönderdiler

Venezuela Milli Takımı’nın forma tedarikçisi olan İtalyan Givova firması, Katalonya ile oynanan hazırlık maçına taahhüt ettiği formaları yetiştiremedi. Bunun üzerine spor malzemeleri satan Decathlon’dan 10 Euro'ya satılan Quechua marka tişört satın aldı.

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Tişörtlerin üzerine logo ve numara basan Givova firması, Katalonya maçında giymeleri için Venezuela Milli Takımı’na gönderdi. Bu durumun sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından adeta kıyamet koptu.

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Firmayı milli takım formasına saygısızlık etmekle suçlayan tecrübeli futbolcu Tomas Rincon, paylaşımında "Sizden milli futbolcularımıza ve formamıza saygı bekliyoruz. Bu yaptığınız ayıp" ifadelerini kullandı.

Decathlon firması da "Venezuela dün Katalonya ile hazırlık maçı yaptı. Venezuela'nın maça formayla çıkması gerekiyordu. Ancak forma yerine Quechua tişörtleriyle çıktılar" paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Givova Decathlon Venezuela Milli Takımı Katalonya Milli Takımı

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