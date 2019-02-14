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Venezüella: ABD yardım adı altında bizi zehirleyecek

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Venezüella Devlet Başkanı Yardımcısı Rodriguez, ABD'nin tahsis ettiği ve Kolombiya'daki Cucuta kentinde depolanan gıda yardımının kanserojen maddeler içerdiğini ve tüketenleri zehirleyeceğini öne sürdü.

Venezüella: ABD yardım adı altında bizi zehirleyecek

Venezüella Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez bir televizyon programına yaptığı açıklamada, "Bu yardımların kanserojen madde içerdiği çeşitli bilimsel çalışmalar tarafından kanıtlanmıştır" dedi.

ABD'nin bağış adı altında Venezüellalıları zehirleyeceğini iddia eden Başkan Yardımcısı, "Bu insani yardımla biyolojik silahlarını insanlarımız üzerinde kullanmak istediklerini söyleyebilirim" iddiasında bulundu.

Yapılmak istenen insani yardımları, "ucuz bir gösteri" ve "bir hakaret" olarak nitelendiren Rodriguez, aslında ABD'nin önderliğindeki muhalefet ve bölge hükümetlerinin Venezüella'nın yardımına ihtiyacı olduğunu belirtti.

OAS, CUMA GÜNÜ TOPLANACAK

Amerikan Ülkeler Örgütü Daimi Konseyi (OAS), Venezüella 'daki durumu analiz etmek için cuma günü olağanüstü bir oturum çağrısında bulundu.

Washington'daki OAS merkezinde gerçekleşecek toplantıda, 10 Ocak'ta alınan Juan Guaido'nun 'geçici başkan' olarak tanıma kararının takibine karar verilmesi bekleniyor.

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VENEZULA RODRİGEZ kolombiya abd zehirleme insani yardım

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