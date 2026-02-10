Mynet Trend

Venüs'te gizli kalmış sığınak! Tüneller keşfedildi

Bilim insanları, Venüs’ün derinliklerinde, oluşmuş gizli tüneller keşfedildiğini açıkladı. Gelişmiş teknolojilerle yeniden incelenecek bu tüneller, gezegenin aşırı sıcaklarından korunabilecek doğal sığınaklar olma potansiyeli taşıyor.

İtalya'daki Trento Üniversitesi'nden araştırmacılar, NASA’nın Magellan görevinden kalan radar verilerini gelişmiş teknolojilerle yeniden incelediklerini duyurdu. Çalışmalar sonucu dev yanardağ Nyx Mons’un yamaçlarında yer altına uzanan boşluklar tespit edildiği bildirildi. Bu keşfin, Venüs’ün jeolojik olarak ölü bir gezegen olduğu yönündeki eski teorileri sarstığı kaydedildi.

DOĞAL SIĞINAK OLABİLİR

Uzmanlar, gelecekte yapılacak ‘EnVision’ gibi yeni uzay görevlerinin, volkanik izleri çok daha derinlemesine inceleyeceğini belirterek, yerin yüzlerce metre altına nüfuz edebilen radar sistemleriyle bu tünellerin tam uzunluğunu ve iç yapısını belirlemeyi hedeflediklerini aktardı. Bu gizli yer altı koridorlarının, Venüs’e gönderilecek robotik keşif araçları için gezegenin aşırı sıcaklarından korunabilecekleri doğal sığınaklar olma potansiyeli taşıdığı da ifade edildi.

