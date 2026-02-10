Mynet Trend

Epstein sorulunca dilsiz kesildi!

ABD’de çocuklara yönelik cinsel istismar ve insan ticareti ağıyla bağlantılı davada hüküm giyen Ghislaine Maxwell, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin sorularını yanıtlamayı reddetti.

Cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullanarak Temsilciler Meclisi Komitesi’nin sorularına cevap vermeyi reddetti.

İŞ BİRLİĞİNİ DE REDDETTİ

Maxwell'in, Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi önünde, ‘suçlu hale düşmemek için’ ABD Anayasası'nın 5’inci maddesi kapsamındaki susma hakkını gerekçe göstererek, kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan kaçındığı bildirildi. Texas'taki bir federal cezaevinde bulunan Maxwell'in, video bağlantıyla komite toplantısına katılıp iş birliğinde bulunmayı reddettiği belirtildi.

