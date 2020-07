Ver Mehteri!: Netflix'te Yayınlanan En İyi Türk Filmleri

Yüzümde hafif bir tebessümü borçlu olduğum filmlerden biri olarak mı yoksa Ezgi Mola ve Tolga Çevik'in uyumuna hayran olduğum film olarak mı anlatsam bilemedim. Her yanıyla sıcak, sempatik, insanı içine alan bir hikayesi var. Film senaryosu yazması için patronu tarafından Kapadokya'ya gönderilen Sinan, bu zor anlarında adeta Eylül'e tutunur. Ancak ne yazık ki ilham kaynağını bulmuş olan Sinan için bazı engeller ortaya çıkar. Olayın geçtiği Kapadokya şehrinde öyle güzel sahnelere, açılara yer vermişler ki adeta ikilinin ilişkilerinde var olan samimiyetle bütünleşmiş. İnsanı kendine çeken, davetkar bir güzelliği başarıyla sunmuşlar. Bu ikiliyi kaçırmamak için kesinlikle izlenmesi gereken bir film.

Not: Netflix en iyi Türk filmlerini IMDb'den aldığı puana göre, en düşükten başlayarak sıraladım. Siz bu yazıyı okurken, IMDb puanları değişmiş olabilir.

Netflix Türk komedi filmleri içerisinde yer alan Yahşi Batı insanı kahkahalara boğacak cinsten. Cem Yılmaz'ın senaristliğini yaptığı ve başrolü Ozan Güven, Demet Evgar, Zafer Algöz ile paylaştığı bu film adeta Türk komedi Western'i. Oyuncuların kostümleri, zamana ve konuya oldukça uyumlu. Bir yandan sanki o aşina olduğum kovboy filmlerini izliyor gibiyim ama bir yandan da hiçbir kovboy filmine benzemiyor... Her şey yerli yerinde, kararında ve dozunda kullanılmış. Bu da filmi beğenmemin bir başka tarafını oluşturuyor. Adrenalini her daim yüksek olan bu film zamanı kaliteli bir şekilde geçirmek için birebir.

Türk filmleri içerisinde çok aşina olmadığımız bir konuya sahip. Kaan ve Mete ''Kaybedenler Kulübü'' adıyla radyo programı sunarlar. Burada oldukça rahat şekilde her türlü konudan konuşulur. İlk başta pek ilgi görmeyen bu radyo programı daha sonra birçok kişinin ilgisini çeker. Filmin bende genel olarak bıraktığı izlenim melankolik bir havaya sahip oluşu. Oyuncular da bu havaya ayak uydurmuş. Eğer melankolik havanın doğurduğu bir güzellik olduysa bu bana göre ''repliklerdir''. Müzik tercihlerinin de filmin atmosferine çok uyduğunu düşünüyorum. Yalnızlığı başrole alan Kaybedenler Kulübü, Netflix Türk filmleri içerisinde farklı bir konu izlemek isteyenler için iyi bir tercih.

Komedi türünde yer alan Aile Arasında, vizyona girdiğinden beri iyi bir başarı yakalamış. Fikret ve Solmaz'ın komik bir şekilde tanışmasıyla ikilinin eğlenceli hayatına dahil oluyoruz. Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı filmin oyuncu kadrosu da oldukça sağlam. Engin Günaydın ve Demet Evgar'ı birlikte izlemek için ideal bir film. Her şeyden önce aile komedisi olarak karşımıza çıkan sinema filmi içimi ısıtan türden. Bir kısmı Adana'da geçen filmin görselliği de oldukça güzeldi. Ailecek toplanıp gülelim, güzel vakit geçirelim diyenler için kahkaha garantili olduğunu söyleyebilirim.

Vizyon tarihi: 12 Kasım 2004

Tür: Komedi

Başrol oyuncuları: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özge Özberk

4. Her Şey Çok Güzel Olacak - IMDB 8.2



Ömer Vargı'nın yönetmenliğini yaptığı filmde abi-kardeş rolüyle Mazhar Alanson ve Cem Yılmaz ikilisi yer alıyor. Birbirinden oldukça farklı bu iki kardeş uzun aradan sonra bir kavga esnasında karşılaşır. Nuri ve Altan için aslında bu karşılaşma birçok olayın başlangıcıdır. Başlarına bazı belalar alacak olan bu ikili farklı maceralara sürüklenir. Filmin ikinci yarısında daha çok eğlendiğimi ve filmin verdiği enerjinin daha da yükseldiğini düşünüyorum. Her Şey Çok Güzel Olacak, listemde yer alan başlıklara Netflix Türk komedi filmleri diye bir filtreleme yapacak olursam içlerinde en yüksek IMDb puanına sahip film olarak karşımıza çıkar. Bu başarıyı sonuna kadar hak eden, kültleşmiş bir yapımdır.

Vizyon tarihi: 27 Kasım 1998

Tür: Komedi

Başrol oyuncuları: Mazhar Alanson, Cem Yılmaz

3. Eşkıya - IMDB 8.3



Şener Şen ve Uğur Yücel bu filmle Türk sinemasına büyük bir imza atmış diyebilirim. Film her sahnesiyle her detayıyla çok kaliteli. Yavuz Turgul yönetmenliğinde çekilen Eşkıya, Baran'ın namı diğer ''Eşkıya'nın'' seneler önce hapse düşmesine sebep olan arkadaşının peşinden gitmesini anlatıyor. Baran'ın kaybolan sadece yılları değil aynı zamanda aşkıdır da. Bu uğurda çıktığı yolda Cumali adında bir gençle tanışır ve olay örgüsü genişler. Genelde komedi filmleriyle tanıdığım Şener Şen'i böyle bir rolde görmek beni o kadar çok etkiledi ki böylece oyunculuğuna bir kez daha saygı duydum. Hem komedi hem dram filmlerinde sergilediği performans dillere destan. Benim için Erkan Oğur'un nağmeli sesiyle söylediği türküler ile film duygusallığının boyutu daha da arttırıyor. Eşkıya da kült sayabileceğim filmler içerisinde yerini her zaman koruyacak.