Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Ufuk Özkan'dan üzücü haber! Hastalığı ortaya çıktı

Oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan canlandıracağı rol için diyete girdi. Diyetle 17'ye yakın kilo veren Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü. Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı olduğunu dile getirdi.

ORGAN NAKLİNE BAŞVURDU

Ufuk Özkan'ın uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo vermiş ve bağışıklık sistemi çökmüştü. Özkan için, karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurulduğu öğrenildi.

17 yıllık eşi Nazan Güneş’ten geçen yıl boşanan 48 yaşındaki oyuncu hakkında siroza yakalandığı söylentisi de çıkmıştı.

HOLLYWOOD DİYETİ NEDİR?

Ünlülerin uyguladığı Hollywood diyeti, 1 ayda 12 ile 16 kilo arasında zayıflamayı amaçlamaktadır. Madonna, Catherine Zeta Jones, Carmen Electra ve Sharon Stone gibi ünlüler Hollywood diyetini tercih etti. Diyete 1 ay devam edenler 12 ila 16 kilo arasında zayıflayabiliyor. Diyetin temel amacı sıvı alma üzerine. Haftanın 2 günü peş peşe sadece meyve suyu içilmesi isteniyor. Ayrıca günde en az 8 bardak da su tüketiliyor.



