'Hızlı ve Öfkeli'nin unutulmaz oyuncusu Paul Walker’ın kızı paylaşımlarıyla gündemde

'Hızlı ve Öfkeli’de canlandırdığı Brian O’Conner rolüyle tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız haline gelen Paul Walker, 2013 yılında henüz 40 yaşındayken geçirdiği korkunç bir kazada hayatını kaybetmişti.

Yakın arkadaşı ve birlikte hayır amaçlı bir dernek kurduğu Roger Rodas’la birlikte 30 civarı yarış arabası bulunan Walker, korkunç kazada Rodas’ın kullandığı Porsche marka bir yarış arabasında çıkan yangında can vermişti.

Paul Walker’ın kızı Meadow Walker babasının izinden giderek, ‘Hızlı ve Öfkeli’ filminin 10’uncu serisinde konuk oyuncu olarak rol almuş ve modellik de yapmaya başlamıştı.

HER ZAMAN ÇOK İDDİALI

Meadow Walker, hayranlarına son fotoğraf çekiminin kamera arkasını gösterdi. Paul Walker'ın kızı olan Meadow hazırlık aşamasında üstsüz halde olduğu pozlarını paylaşarak beğeni topladı.

Genç modele hayranlarından "Babasına ne kadar çok benziyor" yorumları geldi.



Genç Walker son dönemde en çok aranan modeller arasında yer alıyor.



