Mynet Trend

'Veresiye defteri' satın aldılar

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 03.06.2019 07:11 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Osmanlı'dan kalan geleneği sürdüren hayırsever üç kişi, bakkallardan veresiye borcunun yazılı olduğu defterleri satın aldı.

'Veresiye defteri' satın aldılar

Şehitler ve Turgutlar mahallelerindeki bakkallara giden hayırsever üç kişi, vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödedi.

Turgutlar Mahallesi'nde bakkal işleten İsak Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların 25-30 bin lira borcu olduğunu, bugün akşamüstü gelen üç kişinin bu borçları ödeyerek veresiye defterini alıp gittiklerini söyledi.

1

Toprak, şöyle devam etti:

"Müşterilere ödemede kolaylık sağlaması için veresiye veriyoruz. Bir taraftan veresiyeler kapatılırken bir taraftan yeni veresiyeler yazılıyordu. Burada vatandaşlarımızın yaklaşık 25-30 bin lira veresiye borcu olmuştu. Borçlardan dolayı biz de sıkılıyorduk, vatandaşlarımız da sıkılıyordu. Allah razı olsun bugün iş yerine üç kişi geldi. Vatandaşların borcunu sordu. Ben de 30 bin liraya yakın olduğunu söyledim. Konuştuk, bunun 5 bin lirasını ben bağışladım, gelenlerden birisi de 25 bin lira verdi, defteri de aldı. İsmini sordum söylemedi, 'Bu yardımı yapana Allah razı olsun deyin yeter' dedi ve gitti."

3

Toprak, borcu ödenen vatandaşlara haber verdiklerini ve onların da mutlu olduklarını, "Allah razı olsun" diyerek dua ettiklerini sözlerine ekledi.

Şehitler Mahallesi Karaağaç yolunda bakkal işleten İbrahim Doğan da ikindi namazından sonra bakkala gelen üç kişinin 2 bin lira değerindeki veresiye defterini satın alıp gittiğini söyledi.

4

Bakkal Mahmut Yılmaz da eşinin iş yerinde olduğu bir zamanda bakkala gelen üç kişinin veresiye defterindeki 13 bin 500 liralık borcu ödeyip defteri de alıp gittiğini belirtti.

(AA)

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildiPentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Uyuşturucu ve içkiyle tecavüz iddiası! 4 kişi gözaltındaUyuşturucu ve içkiyle tecavüz iddiası! 4 kişi gözaltında
Sokak ortasında dehşet saçmıştı! Ve yakalandıSokak ortasında dehşet saçmıştı! Ve yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa turgutlu veresiye defteri

En Çok Okunan Trend Haberler

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Eşine laf attıklarını iddia etti, kurşun yağdırdı!

Eşine laf attıklarını iddia etti, kurşun yağdırdı!

Devri kapandı! İşte yerine gelen isim...

Devri kapandı! İşte yerine gelen isim...

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

31 yıldır kesintisiz oruç tutuyor!

31 yıldır kesintisiz oruç tutuyor!

Burası Antalya! Mayıs ayında 2 buçuk metre kar: Görenler şoke oldu

Burası Antalya! Mayıs ayında 2 buçuk metre kar: Görenler şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu ve içkiyle tecavüz iddiası! 4 kişi gözaltında

Uyuşturucu ve içkiyle tecavüz iddiası! 4 kişi gözaltında

Sokak ortasında dehşet saçmıştı! Ve yakalandı

Sokak ortasında dehşet saçmıştı! Ve yakalandı

Sahilde yer kalmadı! İlçede doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Sahilde yer kalmadı! İlçede doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

24 yıldır kimse fark etmedi! Tesadüfen bulundu

24 yıldır kimse fark etmedi! Tesadüfen bulundu

Kendisine güldüğü gerekçesiyle komşularına kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Komşularına kurşun yağdırdı! Sebebi ise şaşkına çevirdi

Eski kız arkadaşının uygunsuz görüntülerini paylaşan kişi gözaltına alındı

İğrenç olayda gözaltı! Sevgilisin görüntülerini gizlice çekip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.