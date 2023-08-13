Vermem Seni Ellere bitiyor mu? Vermem Seni Ellere neden final yapıyor? İşte son bölümde yaşanacaklar

Vermem Seni Ellere dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Emre Bey ve Buse Meral'in başrolde olduğu dizi, bu akşam 9. bölümü ile ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Vermem Seni Ellere neden final yapıyor kullanıcılar tarafından merak edildi. İşte Vermem Seni Ellere dizisi ile ilgili son gelişmeler...

VERMEM SENİ ELLERE NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Her Pazar akşamı ekranlara gelen Vermem Seni Ellere dizisinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle ekranlara veda ettiği tahmin ediliyor.

VERMEM SENİ ELLERE FİNAL BÖLÜMÜNDE YAŞANACAKLAR

Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur. Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır.

Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir.

VERMEM SENİ ELLERE FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Başrollerinde Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al ve Filiz Ahmet gibi isimlerin yer aldığı Vermem Seni Ellere dizisi, 13 Ağustos Pazar yani bu akşam ekranlara gelecek 9. bölümü ile final yapacak.

Her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.

