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Vesikalık çektirmek için geldi, fotoğrafçıyı bacağından vurdu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 23.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

Adana'da kimliği belirsiz kişi, vesikalık fotoğraf çektirme bahanesiyle girdiği iş yerinde fotoğrafçı Mehmet Özlü'yü tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli olayın ardından kaçarken, hastaneye kaldırılan Özlü kendisini görüntüleyen gazetecilere "Fotoğrafımı çekmeyin. Fotoğraf makinenizi alırım" diye bağırdı.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki yan yana iki fotoğrafçıdan ilk önce birine girip vesikalık fotoğrafın fiyatını soran kimliği belirsiz kişi, daha sonra Mehmet Özlü’ye ait fotoğrafçı dükkanına girdi. Vesikalık fotoğraf çektireceğini söyleyen kişi, bir anda belinden çıkardığı tabancayla Özlü'nün bacağına 3 el ateş etti. Özlü kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli iş yerinden kaçtı.

GELİN BUKETİNDEN BACAĞINA TAMPON YAPTILAR

Silah sesini duyan ve yaralanan Mehmet Özlü'yü gören esnaf arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Mehmet Özlü’ye ilk müdahaleyi yapan esnaf arkadaşları, iş yerinde fotoğraf çekmek için kullanılan yapay gelin buketini Özlü'nün bacağına bağlayıp tampon yaptı.

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'FOTOĞRAF MAKİNENİZİ ALIRIM'

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından sağ bacağından yaralanan Mehmet Özlü sedyeyle ambulansa taşıdı. Özlü, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Fotoğrafımı çekmeyin. Fotoğraf makinenizi alırım" diye bağırdı. Yaralı Mehmet Özlü, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı adana

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