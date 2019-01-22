Vestel Venus E4 resmen satışa sunuldu! Peki Vestel Venus E4 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?

Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Vestel'in IFA 2018'de tanıtımını yaptığı giriş seviye telefonu Venus E4, amiral gemisi telefonlara yüksek paralar ödemek istemeyen tüketiciler için bütçe dostu fiyat etiketi ile resmen satışa sunuldu.

Vestel Venus E4, 18:9 geniş ekranı ile günümüz akıllı telefon kullanım alışkanlıklarını yakından takip ederken, tek arka kameralı olmasına rağmen seviyesi için yeterli fotoğraf kalitesini de sunabiliyor. Vestel Venus E4'ün tasarımı da giriş seviyesi bir akıllı telefon için hiç de fena değil.

VESTEL VENUS E4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İşlemci: Snapdragon 425

Bellek: 2GB RAM, 16GB ROM

Ekran: 5.45 inçlik HD+

Arka Kamera: 13 MP

İşletim Sistemi: Android Oreo

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 2900mAh

VESTEL VENUS E4 SATIŞ FİYATI (VESTEL VENUS E4 NE KADAR?)

Vestel Venus E4, standart bir akıllı telefon kullanıcısının ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek özelliklere sahip. Ve Vestel'in giriş seviye akıllı telefonu 1199 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ülkemizde akıllı telefon fiyatlarının son durumu göz önüne alındığında kötü bir seçenek olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

