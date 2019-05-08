Ali Eroğlu, insanların sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri için günlük aldıkları et ve süt başta olmak üzere temel hayvansal besinlerin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Hayvancılık sektörünün, insanların dengeli beslenmesi için gerekli et ve süt gibi temel ürünleri üretmesi nedeniyle vazgeçilmez olduğunu belirten Eroğlu, sektörün ülke ekonomisinde önemli bir yerinin bulunduğunu bildirdi.

Eroğlu, ramazan ayında hayvansal protein alımına özen gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, bu ayda et ve et ürünlerinin en çok satılan gıdalar arasında yer aldığını, diğer aylara nazaran satışlarda yüzde 20'lere varan artış olduğunu dile getirdi.

"Protein alımına özen gösterilmeli"

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yayımlanan rapora göre, bir insanın vücut kilosu başına alması gereken protein miktarının ortalama 0,83 gram olduğu bilgisini veren Eroğlu, bu protein miktarının en az yarısının hayvansal kaynaklı olması gerektiğini ifade etti.

Eroğlu, EFSA'nın raporunda, Avrupalı tüketicilerin proteinin büyük kısmını et ve et ürünlerinden sağlandığının belirtildiğine dikkati çekerek, kalan protein ihtiyacının da hububat ve hububat bazlı ürünlerle süt ve süt ürünlerinden alınmasının önem taşıdığını söyledi.