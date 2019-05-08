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Veteriner hekimlerden "et tüketimi" uyarısı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.05.2019 11:21 | Son Güncelleme

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Tüketicilerin Ramazan ayında kırmızı ve beyaz et ürünlerini güvenilir markalardan, satış yerlerinden temin etmesi önem taşıyor. Üretim ve satış zincirinin mutlaka veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilmiş olmasına dikkat edilmeli." dedi.

Veteriner hekimlerden "et tüketimi" uyarısı

Ali Eroğlu, insanların sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri için günlük aldıkları et ve süt başta olmak üzere temel hayvansal besinlerin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Hayvancılık sektörünün, insanların dengeli beslenmesi için gerekli et ve süt gibi temel ürünleri üretmesi nedeniyle vazgeçilmez olduğunu belirten Eroğlu, sektörün ülke ekonomisinde önemli bir yerinin bulunduğunu bildirdi.

Eroğlu, ramazan ayında hayvansal protein alımına özen gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, bu ayda et ve et ürünlerinin en çok satılan gıdalar arasında yer aldığını, diğer aylara nazaran satışlarda yüzde 20'lere varan artış olduğunu dile getirdi.

"Protein alımına özen gösterilmeli"

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Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yayımlanan rapora göre, bir insanın vücut kilosu başına alması gereken protein miktarının ortalama 0,83 gram olduğu bilgisini veren Eroğlu, bu protein miktarının en az yarısının hayvansal kaynaklı olması gerektiğini ifade etti.

Eroğlu, EFSA'nın raporunda, Avrupalı tüketicilerin proteinin büyük kısmını et ve et ürünlerinden sağlandığının belirtildiğine dikkati çekerek, kalan protein ihtiyacının da hububat ve hububat bazlı ürünlerle süt ve süt ürünlerinden alınmasının önem taşıdığını söyledi.

Son yıllarda, sağlıklı yaşamın sloganının "sağlıklı ve dengeli beslenme" olduğunu anımsatan Eroğlu, "Vatandaşlar ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenme için hayvansal protein alımında özen göstermeli." diye konuştu.

Eroğlu, Türkiye'de arz eksikliği ve yüksek besi maliyetleri nedeniyle kırmızı et fiyatlarının yükselmesinin halkın yeterince bu ürünü tüketmesine engel olduğunu vurgulayarak, insanların hayvansal protein ihtiyacını daha ucuz olması gerekçesiyle beyaz etten karşıladıklarını anlattı.

"Et güvenilir yerlerden alınmalı"

Bir insanın günlük hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilmesi için günde 100 gram, yılda 36 kilogram et tüketmesi gerektiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Son yollarda tavuk eti tüketimindeki artış nedeniyle et tüketiminde kısmen bir artıştan söz edilse de hayvansal protein açığımız devam ediyor. Tavuk ve balık etiyle ülkemizde kişi başına toplam et tüketimi Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının altında. Ülkemizde hayvan kesimlerinin bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolü dışında ve sağlıksız koşullarda yapılıyor. Kontrollü gerçekleştirilen hayvan kesimlerinin yaklaşık yüzde 42'si modern işletmelerde, yüzde 58'i sağlık ve teknik imkanlardan yoksun mezbaha ve kombinalarda yoluyor. Tüketicilerin ramazan ayında kırmızı ve beyaz et ürünlerini güvenilir markalardan, satış yerlerinden temin etmesi önem taşıyor. Üretim ve satış zincirinin mutlaka veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilmiş olmasına dikkat edilmeli."


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