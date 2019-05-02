Veterinerden kaçmak için öyle bir yere saklandılar ki...

Hamsterdan daha büyük bir evcil hayvana sahipsiniz bilirsiniz: Onları veterinere götürmek, hele ki bu durumu anladıysa, tahmin edilenden daha da zor olabilir. Şimdi göreceğiniz kediler veterinerde sağlık kontrolünü atlatmak için sahibine çeşit çeşit oyun yapıyor ve adeta saklambaç oynuyor.
BoredPanda internette paylaşılan ve görenleri özellikle de kedi sahiplerini gülmekten kırıp geçen "kurnaz" kedilerinin fotoğraflarını bir araya getirdi.
Bu komik resimlerdeki bazı kediler, korkunç gelen veterinerden kaçınmak için çöp kutularına gizlenmeye karar verdi; diğerleri, orada bile yokmuş gibi davranırken, sevimli kedilerin bazıları savaşa girmiş gibi korkup saklandıkları yerden çıkmadılar.
İşte yöntemleri sayesinde ne kadar zeki olabileceklerini kanıtlayan birbirinden komik kedi fotoğrafları...
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