VGM burs başvuru sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. VGM tarafından verilen burs, KYK bursu alan öğrencilere verilmiyor. Bu yüzden, VGM burs başvuru sonuçlarının KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olması bekleniyor. Peki VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

VGM tarafından yapılan burs başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamada, "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

VGM “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" , “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular kasım ayında yapılmıştı. 21 Kasım 2022 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar açıklandı.

VGM BURS MİKTARI

2022-2023 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL‘dir.

