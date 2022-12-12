VGM burs başvuruları 21 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. VGM bursu öğrencilere sekiz ay boyunca ödeniyor. KYK'dan burs alan öğrenciler, VGM bursundan yararlanamıyor. Peki VGM burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 VGM burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte burs ücretleri...

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman belli olacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklama geldiğinde, detaylar haberimizde yer alacak.

Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra burs başvuru sonuçları VGM'nin, 'www.vgm.gov.tr' adresinden açıklanacak.

KİMLER VGM BURSU ALAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

