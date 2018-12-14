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Vicky Pattison Portekiz’den sıcak fotoğraflar paylaştı!

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ÜNLÜLER  | 14.12.2018 09:30 | Son Güncelleme

Televizyon yıldızı Vicky Pattinson, tatil için gittiği Portekiz’den bikinili fotoğralarını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir markanın fotoğraf çekimi için Kıbrıs’ta olan 31 yaşındaki televizyon yıldızı Vicky Pattinson, şu sıralar Portekiz’de tatilin tadını çıkarıyor. Nişanlısı John Noble’dan ayrıldıktan sonra kendini spora ve diyete veren güzel yıldız fit vücuduyla hayranlarından tam puan aldı.

Vicky Pattison Portekiz’den sıcak fotoğraflar paylaştı!

31 yaşındaki İngiliz güzel Vicky Pattison, nişanlısı John Noble’dan ayrıldıktan sonra bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Zamanının çoğunu sağlıklı beslenme ve spora ayıran Pattinson, Portekiz’de tatilin tadını çıkarıyor.
Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarda fit vücudunu sergileyen Vicky Pattinson, kilo vermek için detoks yaptığını söyledi.
Makyajsız, doğal haliyle fotoğraflarını paylaşan güzel isim, artık yoga ve fitness üzerine odaklanacağını belirtti.
Geçtiğimiz günlerde İngiliz magazin basınına bomba gibi düşen fotoğraflarla aldatıldığını öğrenen Pattinson, jet hızıyla iki yıllık nişanlısı John Noble’dan ayrılmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Vicky Pattinson John Noble

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