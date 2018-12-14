Vicky Pattison Portekiz’den sıcak fotoğraflar paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde bir markanın fotoğraf çekimi için Kıbrıs’ta olan 31 yaşındaki televizyon yıldızı Vicky Pattinson, şu sıralar Portekiz’de tatilin tadını çıkarıyor. Nişanlısı John Noble’dan ayrıldıktan sonra kendini spora ve diyete veren güzel yıldız fit vücuduyla hayranlarından tam puan aldı.