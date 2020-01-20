Victor Moses, Inter’le anlaştı

Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Victor Moses, Inter ile anlaşma sağladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Moses’ın transferinin 1-2 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’den Fenerbahçe’ye kiralık olarak katılan Victor Moses, İtalya Serie A ekiplerinden Inter’e transfer oluyor. Sarı-lacivertlilere geldiğinden bu yana istenen performansı veremeyen Nijeryalı futbolcunun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, bugün yaptığı açıklamada, Moses’ın Londra’ya geldiğini ve kısa süre içerisinde de başka bir takıma transfer olacağını söyledi.
Tüm bu yaşananların ardından Inter’in, Moses transferini birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.
(İHA)
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