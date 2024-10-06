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Victor Osimhen çocuğunun doğum gününü bu fotoğrafla kutladı! Kullandığı fotoğraf dikkat çekti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.10.2024 17:37
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Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Victor Osimhen sosyal medya hesabından çocuğunun doğum gününü kutlarken kullandığı fotoğraf dikkat çekti. İşte detaylar...

Victor Osimhen çocuğunun doğum gününü bu fotoğrafla kutladı! Kullandığı fotoğraf dikkat çekti
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, sosyal medya hesabından çocuğunun doğum gününü kutlamak için bir paylaşımda bulundu.

"TANRIYA ŞÜKÜRLER OLSUN"

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Nijeryalı futbolcu, paylaşımında, "Çocuğuma bir yıl daha verdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Umuyorum ki bu yıl hayatımızda senin iyiliklerinin pek çok örneğiyle anılacak, onu lütfun, nezaketin ve sonsuz merhametinle yıkamaya devam et, onu doğru yolda tut ve zararlı güçlerden uzak tut AMİN! Mutlu yıllar aşkım" ifadelerini kullandı.

KULLANDIĞI FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

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Osimhen'in paylaşımında çocuğu için Galatasaray'a transferinden sonraki fotoğraflarını kullanması dikkat çekti. Golcü futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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