Victor Osimhen çocuğunun doğum gününü bu fotoğrafla kutladı! Kullandığı fotoğraf dikkat çekti

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, sosyal medya hesabından çocuğunun doğum gününü kutlamak için bir paylaşımda bulundu.

"TANRIYA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Nijeryalı futbolcu, paylaşımında, "Çocuğuma bir yıl daha verdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Umuyorum ki bu yıl hayatımızda senin iyiliklerinin pek çok örneğiyle anılacak, onu lütfun, nezaketin ve sonsuz merhametinle yıkamaya devam et, onu doğru yolda tut ve zararlı güçlerden uzak tut AMİN! Mutlu yıllar aşkım" ifadelerini kullandı.

KULLANDIĞI FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Osimhen'in paylaşımında çocuğu için Galatasaray'a transferinden sonraki fotoğraflarını kullanması dikkat çekti. Golcü futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.