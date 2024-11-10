Victor Osimhen'den galibiyetin ardından Mauro Icardi sözleri: ''Ona armağan ediyorum''

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Park'ta lig ikincisi Samsunspor'u 3-2 yenerek üç puanı haznesine yazdırdı. Mücadelenin ardından attığı 2 gol ile maça damgasını vuran Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu.

İşte Victor Osimhen'in açıklamaları;

MAURO ICARDI SÖZLERİ

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi için Victor Osimhen, '' Mauro Icardi için önemli bir gün oldu. Burada bana hep iyi davrandı, takım için önemli bir figür. Çok güçlü geri dönecektir. Ona güveniyoruz. Takım için çok önemli bir lider. Galibiyeti ve gollerimi ona armağan ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM''

Açıklamalarına devam eden Osimhen, '' Samsunspor çok iyi oynadı, neden bu durumda olduklarını görmüş olduk. Galibiyet çok önemliydi. Milli takımlara gideceğiz, bize de öz güven oldu. Döndüğümüzde de her maçı kazanacak gücümüz var. Galatasaray'da çok mutluyum, taraftarlar beni çok seviyor. Ben galibiyeti onlara armağan ediyorum.'' sözlerini sarf etti.