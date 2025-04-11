Victor Osimhen'den geri sayım! O rekoru kırabilir...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelirken, yıldız oyuncu tekrardan sahneye çıktı.

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Samsunspor galibiyetinde önemli rol oynayan Osimhen, Yunus Akgün'ün savunma arkasına attığı pasta topla buluştu şık bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. Nijeryalı yıldız oyuncu Galatasaray'ın ligde son 11 golünün 7'sini atarken, Süper Lig'de ise 21. golüne ulaştı ve gol krallığı yarışında farkı açtı.

SADECE 2 GOL KALDI

Victor Osimhen, kariyerindeki en iyi sezonunu Napoli formasıyla Serie A şampiyonu olduğu dönemde geçirdi. 2022-2023 sezonunda Napoli'de şampiyonluk sevinci yaşayan Osimhen, ligdeki 32 müsabakada 26 gol kaydetti. İtalya temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Osimhen, bu organizasyonda ise 6 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı santrfor, İtalya Kupası'nda çıktığı bir maçta ise skora katkı yapamadı. Osimhen, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 2 gol daha atarsa kariyerinin en iyi sezonunu yaşayacak.