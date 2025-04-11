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Victor Osimhen'den geri sayım! O rekoru kırabilir...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
11.04.2025 22:37
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Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız oyuncu Victor Osimhen attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Nijeryalı golcü ligde ise 21. golünü kaydetti. Osimhen 2 gol daha atması halinde kariyerinin en gollü sezonunu yaşayacak.

Victor Osimhen'den geri sayım! O rekoru kırabilir...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelirken, yıldız oyuncu tekrardan sahneye çıktı.

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

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Samsunspor galibiyetinde önemli rol oynayan Osimhen, Yunus Akgün'ün savunma arkasına attığı pasta topla buluştu şık bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. Nijeryalı yıldız oyuncu Galatasaray'ın ligde son 11 golünün 7'sini atarken, Süper Lig'de ise 21. golüne ulaştı ve gol krallığı yarışında farkı açtı.

SADECE 2 GOL KALDI

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Victor Osimhen, kariyerindeki en iyi sezonunu Napoli formasıyla Serie A şampiyonu olduğu dönemde geçirdi. 2022-2023 sezonunda Napoli'de şampiyonluk sevinci yaşayan Osimhen, ligdeki 32 müsabakada 26 gol kaydetti. İtalya temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Osimhen, bu organizasyonda ise 6 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı santrfor, İtalya Kupası'nda çıktığı bir maçta ise skora katkı yapamadı. Osimhen, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 2 gol daha atarsa kariyerinin en iyi sezonunu yaşayacak.

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Reeder Samsunspor Reeder Samsunspor
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