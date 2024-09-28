Victor Osimhen'den Icardi ve sakatlık sözleri! ''O yüzden oyundan çıktım...''

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen'nin açıklamaları;

''MUTSUZ DURUMDAYIZ''

"Takım olarak mutsusuz. Hak ettiğimiz 3 puan vardı ama futbol böyle. Bazen hak ettiğinizi alamıyorsunuz. İki golden dolayı mutluyum ama kazanamadığımız için mutsuz durumdayız. Kendi performansımdan memnunum ama daha iyi çalışarak daha iyi iş çıkaracağız."

ICARDI SÖZLERİ

"Mauro Icardi ile aramız iyi, o bir lider. Hepimizi koruyor ve kolluyor. Bana ağabeylik yapıyor. Onun yanında oynamak harika his. Gollerimizi beraber kutluyoruz. Onunla oynamak benim için ayrıcalık."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Sakatlığım ciddi değil. Rahatsızlık hissettim ve Okan Buruk'a söyledim. O yüzden oyundan çıktım."

Kasımpaşa maçında ağrı hisseden Nijeryalı oyuncu, ikinci yarıda yerini Dries Mertens'e bırakmıştı.