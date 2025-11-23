Victor Osimhen'den ilginç itiraf: Galatasaray için kendimi tuttum!

Galatasaray’ın golcü ismi Victor Osimhen, MMA dövüşçüsü Kerim Engizek ile bir araya geldiği buluşmada, geçen sezona damga vuran bir gerginliği anlatarak dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı forvet, o anlarda yaşadığı psikolojik mücadeleyi ilk kez detaylı şekilde dile getirdi.

Osimhen, karşılaşma sırasında rakibiyle yaşadığı sert pozisyonda hem fiziksel hem de sözlü baskıya maruz kaldığını söyledi. Yere düştüğü anda rakibinin küfürlerine devam ettiğini belirten yıldız golcü, o an içgüdüsel bir tepki vermek üzere olduğunu ancak kritik bir karar aldığını vurguladı.

'KENDİMİ FRENLEDİM'

O anları anlatırken Osimhen, takımını yalnız bırakma düşüncesinin kendisini frenlediğini ifade etti:

"Geçen sezon burada bir maç oynuyoruz. Bir oyuncu bana çarptı ve dirsek attı. Ben yerdeydim ve o küfür etmeye başladı. Sonra ayağa kalktım ve formasını tuttum. Başımı onun alnına koymak istedim ama sonra düşündüm: Eğer kırmızı kart alırsan takımı çok kötü duruma sokarsın."

“KONTROLÜ KAYBETSEYDİM...”

Yıldız futbolcu, o anın kendisine saha içi olgunluğun önemini bir kez daha hatırlattığını söyledi. Osimhen, agresifliğe agresiflikle karşılık vermenin her zaman çözüm olmadığını, özellikle de takım sorumluluğu taşıyan oyuncular için doğru zamanlama ve soğukkanlılığın hayati olduğunu belirtti.