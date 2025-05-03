Victor Osimhen'den veda eder gibi açıklama! "Burada yaşadıklarımı asla unutmayacağım"

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, 2 gol kaydetti. Karşılaşma sonrası konuşan Osimhen flaş ifadeler kullandı.

"ÜSTÜNE KOYARAK DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Victor Osimhen, "Takımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her maçın final olduğunu biliyorduk. 2-3 gol atarak kazanmak önemli ama daha fazlasını da istemek gerekiyor. İyi sonuç aldık bugün. Bu galibiyet çok önemliydi. Çok iyi bir maç çıkardık. Üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Victor Osimhen, "Bence tabii ki ilk sezonda rekor kırmak önemli. Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi, Türkiye'nin en büyüğü. Takım arkadaşlarıma, kulüpteki herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada yaşadıklarım, hayatım boyunca unutmayacağım anılar oluyor. Gol atmak dışında takıma yardım etmeyi seviyorum. Fırsatları da gole çevirince mutlu oluyorum. Önemli olan Osimhen değil, takım burada. Teknik ekibe de tekrar ve tekrar teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN SEVGİSİ

Victor Osimhen, "Doğrusu çok güzel bir his. İlham olmak ve o maskeleri için Tanrı'ya şükrediyorum. Galatasaray'a gelene kadar böyle bir görmemiştim. Ben de buna devam edeceğim. Beni tanıdıkları şekilde devam etmem istiyorum. Çok mutlu ediyor bu beni." diyerek sözlerini noktaladı.