SPOR

92
81
60
59
54
53
47
47
47
46
44
44
44
43
39
36
35
23
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Victor Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı? Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'daki kutlamalarda açıklamalarda bulundu. Kiralık sözleşmesi sona erecek Osimhen konusuna değinen Dursun Özbek, bu transfer için net konuştu.

Victor Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı? Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

1631c38110fc455f9d33d96f4124d0a4

Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Dursun Özbek "Sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz değerli arkadaşlar. İyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferi kutluyoruz! İnananların, doğrudan hiç sapmayanların başarısını kutluyoruz. Karşısına hangi engel çıkarsa çıksın vazgeçmeyenlerin iradesini kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

victor-osimhen-galatasaray-1726489537-148167

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına Victor Osimhen ile ilgili konuşan Dursun Özbek "Osimhen çok önemli bir futbolcu. Bu sezon büyük katkı verdi, şampiyonlukta büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, kendisinin vereceği karar. Galatasaray, onu önümüzdeki sene de oynatmak isteyecektir. Bu tek taraflı bir karar değil, onun da bazı kararlar alması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen'den gördüğü manzara sonrası üstü açık otobüsten mesaj! Osimhen'den gördüğü manzara sonrası üstü açık otobüsten mesaj!
Beşiktaş taraftarından görkemli karşılama!Beşiktaş taraftarından görkemli karşılama!
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray Victor Osimhen Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Yükü hafifletir'

Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Yükü hafifletir'

Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Yenikapı'da rekor sayıda taraftar var!

Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Yenikapı'da rekor sayıda taraftar var!

Victor Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı? Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Victor Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı? Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Osimhen'den gördüğü manzara sonrası üstü açık otobüsten mesaj!

Osimhen'den gördüğü manzara sonrası üstü açık otobüsten mesaj!

Sinan Engin canlı yayında G.Saray'ın ilk transferini açıkladı! Süper Lig'den geliyor...

Sinan Engin canlı yayında G.Saray'ın ilk transferini açıkladı! Süper Lig'den geliyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.