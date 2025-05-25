Victor Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı? Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Dursun Özbek "Sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz değerli arkadaşlar. İyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferi kutluyoruz! İnananların, doğrudan hiç sapmayanların başarısını kutluyoruz. Karşısına hangi engel çıkarsa çıksın vazgeçmeyenlerin iradesini kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına Victor Osimhen ile ilgili konuşan Dursun Özbek "Osimhen çok önemli bir futbolcu. Bu sezon büyük katkı verdi, şampiyonlukta büyük payı var. Kendisiyle konuşuyoruz, kendisinin vereceği karar. Galatasaray, onu önümüzdeki sene de oynatmak isteyecektir. Bu tek taraflı bir karar değil, onun da bazı kararlar alması gerekiyor." açıklamasını yaptı.