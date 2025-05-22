Victor Osimhen, Galatasaray'dan ayrılıyor! 135 milyon Euro'luk teklifi kabul etme kararı aldı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da kazanılan şampiyonluğun tartışmasız en önemli ismi Victor Osimhen konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan cephesinden gelen teklifin Osimhen'in tüm görüşünü değiştirdiği iddia edildi.

GALATASARAY 20 MİLYON EURO ÖNERDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli'ye istediği bonservisi ödemeye hazır. Osimhen'e de brüt maaş olarak 20 milyon Euro teklif etti ve beklemeye geçti. Osimhen, düşünmek için sezon sonunu işaret etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İNANILMAZ TEKLİF

Suudi Arabistan'ın en güçlü ekibi Al Hilal, Osimhen için devreye girdi. Nijeryalı oyuncuya 3 yıl için 135 milyon Euro öneren Al Hilal, Osimhen'in aklını çeldi. Yıldız oyuncu bu tekliften sonra Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak bakmaya başladı.

FENERBAHÇE NAPOLI İLE GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin ise Napoli ile Osimhen konusunda görüştüğü ifade edildi. Osimhen'in ise 'Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım' demesi üzerine masadan kalkıldığı aktarıldı.