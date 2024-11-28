Victor Osimhen'in golü Hollanda'da 1 puanı getirdi! Galatasaray, AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Hollanda'da Eredivisie ekibi Az Alkmaar'ın konuğu oldu. Sarı - kırmızılılar maçın henüz başında 1-0 geri düşmesine rağmen sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Bu sonuçla Cimbom, grup aşamasındaki iddiasını sürdürdü.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Rumen hakem Horatio Fesnic'in düdük çaldığı karşılaşmada sarı - kırmızılılar henüz maçın 2. dakikasında Sven Mijnans'ın kaydettiği golle 1-0 geri düştü. Cimbom aradığı golü ilk yarının son bölümünde Victor Osimhen ile bulurken, müsabakada başka gol sesi çıkmadı. Nijeryalı yıldızın duraklama dakikalarında kaydettiği gol ise geçerli sayılmadı...

YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte puanını 11'e yükselten Aslan, yoluna namağlup devam etti. Okan Buruk ve öğrencileri daha öncesinde PAOK, Elfsborg ve Tottenham'ı mağlup ederken Rigas ile 2-2 berabere kalmıştı.

SAHNE YİNE OSIMHEN'İN

Karşılaşmanın 44. dakikasında topu ağlarla buluşturan Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü golüne imza attı. Son olarak Tottenham zaferinde attığı 2 golle yıldızlaşan Osimhen, bu kez Hollanda’da takımına 1 puanı getiren kritik golü kaydetti.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Bodrum FK maçındaki ilk 11'e göre 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Roland Sallai'den UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Okan Buruk, Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi'ye ilk 11'de şans verdi. Galatasaray, AZ Alkmaar maçında 3-4-1-2 sistemiyle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Elfsborg, Tottenham ve Bodrum FK maçlarında da aynı dizilişle sahada yer almıştı.